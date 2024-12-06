收41發子彈恐嚇訊息洩漏　黃國昌批警署無恥

民眾黨籍黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／台灣民眾黨“立委”黃國昌辦公室11月底收到一封郵件，打開後赫然發現裡面竟是41發子彈與不明粉末，因此立刻向台北市警局中正一分局報案。警方則在3日上午前往桃園市中壢區逮補一名李姓嫌犯，對方供稱是要陳情非恐嚇。針對收到子彈一事，黃國昌先是痛批“警政署”“敢放消息給記者，無恥”並稱自己等一下回家完蛋了，因為妻子擔心到發訊息狂罵他。



根據台媒報導，黃國昌5日晚間接受資深媒體人黃光芹網路節目訪問，針對收到包裹恐嚇一事，黃國昌表示，今天有媒體跑來詢問此事，自己第一個問題是“誰告訴你的”？該媒體保護消息來源，自己也選擇尊重。只是他認為“立委”詢問行政機關問題，行政機關一天到晚用“偵查不公開”當擋箭牌，“但卻敢放消息給記者，無恥！這個是我的反應，第一個是無恥”。



黃國昌指出，自己有詢問“警政署”“是誰講的”，但沒人敢承認。因為此案對他來講並非大事，就交給檢察官處理。黃說，他真的沒放在心上。但現在這樣搞，造成他很大的困擾。他剛看手機，直覺等一下回家完蛋了！因為他老婆剛發訊息來狂罵，質問“為什麼她可以不用知道”。黃認為，這對他來講，根本沒影響到工作與生活。

