11藍委挺馬辦　轟綠斷兩岸交流陸委會該裁

11名藍委邀請蕭旭岑參加記者會，力挺馬英九基金會續辦兩岸交流。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團結束9天訪台，5日離台。但過程的後半段遭受到民進黨及側翼全力圍剿，中國國民黨籍11名“立委”6日齊聚相挺馬英九基金會執行長蕭旭岑，支持基金會繼續辦交流，並怒轟民進黨“賴政府”將兩岸交流下達戒嚴令，陸委會、海基會乾脆都裁撤。



這場記者會由親馬的藍委賴士葆、羅智強、徐巧芯為首發出採訪通知，包括蕭旭岑等人，於今日在“立法院”召開“請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴”記者會，與會的還有藍委陳玉珍、蘇清泉、翁曉玲、鄭正鈐、林倩綺、洪孟楷、謝龍介、李彥秀，李彥秀更以國民黨文傳會主委的黨中央身分相挺。



眾人在賴士葆、洪孟楷帶領下，齊呼“交流不是統戰、反對交流戒嚴！”口號，但因國民黨“立法院”黨團同時間也開甲級動員的黨團大會，部分“立委”們撥冗相挺後，也陸續趕回去開會。



賴士葆表示，就因為一名上海復旦女大學生宋思瑤日前在台中洲際棒球場受訪講一了句祝賀“中國台北隊”，馬英九基金會就要被陸委會開鍘、行政處分？更對馬辦要禁止6個月到5年不得再邀大陸團來台，因此他們10幾名“立委”要出來力挺馬辦。且其中陸生團參訪的中山女高，是陸委會官員說高中生心智不成熟，阻礙交流，馬辦也答應不實質交流了，但政府骨子裡就是把陸生團視為敵人，他們這些“立委”強烈抗議陸委會。他認為賴清德應該感謝馬英九才對，因賴都在挑釁大陸，兩岸關係將惡化、再下一層，馬則和緩，兩岸交流可減少戰爭機會，現在卻用戒嚴方式雞蛋裡挑骨頭，處罰馬辦就是讓其他團體噤若寒蟬。



蕭旭岑表示，呼籲陸委會高抬貴手，在宋思瑤講話之後，陸委會只打來說要提醒注意社會反應，沒說是違規，陸委會主委邱垂正竟在“立院”說要處分馬英九基金會，造成寒蟬效應，女大生的慣用字詞並無意要做政治宣傳，但綠色政客卻惡意擴大解釋、上升對立，造成其他民間團體不敢辦，請問賴清德要阻斷、戒嚴兩岸交流嗎？感謝藍委們支持。



羅智強批，馬英九都在大陸喊“中華民國”了，陸生講一句大陸慣用語中國台北，民進黨就大崩潰？陸委會乾脆改名叫“行政院”玻璃心委員會吧，就是因1987年解嚴，開放大陸探親，才有陸委會成立，陸委會成立就是兩岸交流，現在民進黨倒著走，那把陸委會、海基會裁撤吧，讓綠委沈伯洋去陸委會主委，反正洪申翰都能當“勞動部長”了，直接宣布兩岸不准交流，那陸委會、海基會預算都砍到底吧。