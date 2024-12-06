綠委析大陸如果軍演　是針對美國測試底線

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）賴清德出訪南太平洋“友邦”、過境夏威夷、關島，將於6日傍晚返台。台軍方最新台海周邊大陸軍機艦活動圖顯示，有15艘大陸軍艦在台海周邊活動，軍方研判有可能是即將進行軍演的徵兆。民進黨籍“立委”沈伯洋6日表示，若進行對台軍演，形式意義會比較重，主要還是針對美國，或許是測試即將迎來新政權的美國，到底對台海的底線在哪、又會怎麼回應。



台“國防部”最新發佈的大陸軍機艦動態顯示，自12月5日6點至今天6點止，共有16架次大陸軍機丶15艘大陸軍船艦在台海周邊持續活動，其中有13艘為大陸軍艦、2艘為公務船。台媒報導，這與平日保持5丶6艘艦艇在台海周邊活動的數量相比，明顯高出許多，軍方研判有可能是即將進行軍演的徵兆。



沈伯洋接受媒體訪問表示，這個季節其實不適合軍演，在這個時間點進行軍演，形式意義會比較重，雖然中國一直以賴清德出訪為借口，但最主要的還是針對美國，想要去測試即將迎來新政權的美國，到底對印太、對台海的底線在哪？又會怎麼回應？



沈伯洋說，中國是很喜歡測試的國家，若不斷做軍演，又是在不適合軍演的季節做，測試的成分其實非常高。