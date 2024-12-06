蕭旭岑：陸委會邏輯錯亂　民團不敢兩岸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑與藍委賴士葆(左)。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）馬英九基金會邀請大陸高校師生團結束9天訪台，5日離台。但過程遭受到民進黨及側翼全力圍剿，陸委會更說要針對馬英九基金會行政處分6個月到5年不得再辦相關活動，馬英九基金會執行長蕭旭岑6日表示，陸委會的舉例很多都邏輯錯亂，馬辦都不能辦兩岸民間交流了，其他民間團體還敢辦嗎？許多爭議都是綠色政客刻意放大搞認知作戰，請高抬貴手吧。



親馬藍委賴士葆、羅智強、徐巧芯為首發出採訪通知，邀蕭旭岑於今日在“立法院”召開“請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴”記者會，與會的還有藍委陳玉珍、蘇清泉、翁曉玲、鄭正鈐、林倩綺、洪孟楷、謝龍介、李彥秀，李彥秀更以國民黨文傳會主委身分相挺。



蕭旭岑表示，謝謝這麼多藍委聲援，馬英九基金會只是民間單位，推動兩岸民間交流，兩岸太緊張，政府做“國防”，而民間只是要柔性交流，不該發生衝突，此次大陸奧運桌球金牌選手馬龍掀起兩岸熱潮，變成年輕人話題，這樣兩岸還衝突起來嗎？若陸委會處罰馬辦，等於警告其他民間團體不准辦，造成寒蟬效應，此次馬辦到底違反什麼切結書內容？整個訪問行程都走完，就是證明沒有違反。



中評社問，雖被陸委會揚言要行政處分，明年還會申請繼續辦下去、邀請大陸運動好手樊振東、全紅嬋、潘展樂等人來台嗎？另外針對美國流行歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）9月在高雄舉辦演唱會，布魯諾後來在Instagram上發文感謝台灣，後又改為“感謝高雄”，微博則以簡體字寫“謝謝中國台灣”，陸委會副主委梁文傑卻說布魯諾是外國人，是否雙重標準？

