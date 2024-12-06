史雪燕：要陸配棄國籍是打壓參政且搞兩國論

全台首位陸配前南投縣議員史雪燕日前遭內政部解職。（中評社 資料照） 中評社南投12月6日電（記者 方敬為）全台首位陸配前南投縣議員史雪燕日前遭“內政部”解職，史雪燕接受中評社訪問表示，台官方以《國籍法》稱她“未放棄國籍”，不符參政資格，但陸配入籍是據《兩岸條例》規定，放棄大陸戶籍才取得台灣戶籍，她循正當管道入籍、參政、取得當選證書。如今台官方卻以“國籍”為由，打壓陸配參政，顯然是自相矛盾，且有藉機操作“兩國論”之虞。



台灣民眾黨將陸配李貞秀列為不分區“立委”名單，未來能否遞補上任，引發爭議，並導致2021年遞補就職南投縣議員的史雪燕受到波及。“內政部”12月4日函文要求南投縣議會“解除史雪燕議員公職”，縣議會表示，史依法可提行政訴願、訴訟，要等其訴訟結果再決定做法。



史雪燕於2021年8月，因為前南投縣議員游宏達涉貪遭解職，遞補上任，成為台灣首位陸配縣議員。南投縣議會接到“內政部”解除史雪燕議員公職資格的公文，解除時間自其就任的2021年8月26日起算，至2022年12月24日卸任期間。



史雪燕向中評社表示，她現在人不在台灣，還沒有看到正式公文，回台後會循管道捍衛個人權利。她強調，早在2022年就卸任南投縣議員，現在已非公職人員身分，如今台官方卻忽然針對她，並發文要求縣議會將他解職，顯然是因為民眾黨不分區“立委”替補的問題，所以拿她開刀。



史雪燕指出，台官方搬出《國籍法》宣稱她“未放棄國籍”，因此不符合參政資格，這點形同將“兩岸視為兩國”，相信大家都知道民進黨政府目的之所在，這也凸顯台灣執政當局在法制上自相矛盾，若以法論法，相關指控在邏輯上是站不住腳的。

