開打！藍臨時提審選罷法　藍綠委嚴重衝突

藍營提出議程變更要處理選罷法修正案相關議程，綠營不滿突襲主席台，雙方隨即爆發激烈肢體衝突。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）6日“立法院”會因藍營臨時提出的議程變更處理關於選罷法修正案的相關議程。對此不滿的民進黨“立委”們突襲主席台，藍綠雙方隨即爆發激烈肢體衝突，現場情勢一度失控。經過約20分鐘後，雖稍事平息，但雙方仍未妥協，局勢仍陷僵局。



在今日的“立法院”院會，國民黨團在會議中提案變更議程，將《選舉罷免法》修正案列為討論事項的首案。此提案引發民進黨團不滿，認為國民黨未經充分溝通便試圖“突襲處理”。在綠營當“立法院長”韓國瑜開始宣讀議程時，民進黨“立委”突然從後門衝出，迅速佔領主席台，現場氣氛瞬間升溫。



隨後，藍綠“立委”在主席台四周爆發肢體衝突。期間，雙方不僅爆發推擠，還伴隨著高聲叫罵。部分委員激動地指責對方涉嫌“打人”或“性騷擾”，場面極為混亂。一些委員甚至喊出針對特定人士的人身攻擊口號，彼此互相指責與叫囂。



面對衝突，韓國瑜宣布會議休息10分鐘，但雙方仍未平息怒火，混亂持續了約20分鐘。儘管現場推擠逐漸減少，但藍綠“立委”依然在主席台上對峙不下，彼此的謾罵聲此起彼落，“立法院”的議事進行陷入停滯。