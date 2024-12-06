陳玉珍爆賴寫簡體字：依綠標準該當何罪？

藍委陳玉珍秀出賴清德寫簡體字。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）賴清德11月30日展開7天的“繁榮南島智慧永續”之旅，訪問南太平洋3“友邦”，馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，並過境美國夏威夷、關島，6日結束返台。中國國民黨籍“立委”陳玉珍6日爆，賴清德在出訪馬紹爾群島時，竟親手寫下“連結海洋民主 携手貢献世界”的字條時，“携、献”2字用簡體字，請問賴清德被統戰了嗎？賴是敵國大陸人嗎？該當何罪？



親馬的藍委賴士葆、羅智強、徐巧芯為首發出採訪通知，包括馬英九基金會執行長蕭旭岑等人，於今日在“立法院”召開“請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴”記者會，與會的還有藍委陳玉珍、蘇清泉、翁曉玲、鄭正鈐、林倩綺、洪孟楷、謝龍介、李彥秀，李彥秀更以國民黨文傳會主委的黨中央身分相挺。



陳玉珍在會中爆料，賴清德3日抵達第一個“友邦”馬紹爾群島共和國時，竟在桌案簿子上，親筆寫下“Ching–te Lai 賴清德 Taiwan 連結海洋民主 携手貢献世界”，其中這12個字中，携、献用了大陸簡體字，為何不用攜、獻2個繁體字？



陳玉珍痛批，他要舉發賴清德，竟使用對民進黨賴清德來說的敵國文字，賴清德是被統戰了嗎？賴清德該當何罪？光一名來台訪問的大陸復旦大學女學生宋思瑤一句無心之話，手無寸鐵的她，就要被陸委會揚言使用嚴刑峻法來禁止訪台，台灣還是多元包容的社會嗎？

