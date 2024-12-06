中評鏡頭：場內大打出手　場外勁歌熱舞

啦啦隊熱舞，炒熱氣氛。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會召委、民進黨籍“立委”賴惠員聯合台南中評社台北12月6日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會召委、民進黨籍“立委”賴惠員聯合台南東山區農會、後壁區農會，在“立法院”康園餐廳前廣場舉辦“台南WAY–東山咖啡、青皮椪柑、柳丁、蘭麗越光米行銷推廣活動”，不少綠委、官員都與會參加，而正妹啦啦隊、主持人更是一大亮點，熱舞青春，帶動現場氣氛與買氣，讓總是肅殺、打鬧的議場旁，增添些許祥和。



“立法院”議場6日處理選舉罷免法修正案的相關議程，藍綠大打出手，再度上演激烈的全武行。於此同時，議場旁的紅樓前廣場，卻顯得祥和，綠委邀集眾人參觀市集，推廣台南農特產品，焦點之一的啦啦隊更帶來精彩的舞蹈表演，攝影拍個不停，大家都看得欣喜，主持人王晨熙、啦啦隊成員簡筱娟、梁媛媛、Venus更到每家攤販前合照推廣、促進買氣，現場熱絡。



這項活動由賴惠員聯合主辦，開場與會的有“農業部長”陳駿季、“金管會主委”彭金隆、“財政部次長”謝鈴媛、中央存保董事長黃天牧、綠委林俊憲、陳亭妃、鍾佳濱、王義川、郭昱晴、林月琴、王美惠、吳秉叡、陳瑩、伍麗華、陳秀寶、陳培瑜、陳素月、何欣純、林楚茵、黃秀芳、王正旭、吳沛憶、李昆澤、李柏毅等“立委”與101招商總監方君之等都熱情到場支持，有趣的是有意要選台南市長的綠委都到齊。另外還有粘立人魔術表演、小提琴家吳柏億的表演。

