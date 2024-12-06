選罷法修正因藍綠衝突無果　韓國瑜宣布散會

韓國瑜在藍委擁簇下宣布散會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電(記者 俞敦平)“立法院”6日院會因討論《公職人員選舉罷免法》修正草案引發藍綠“立委”再度上演激烈肢體衝突。中國國民黨“立法院”黨團提案突襲變更議程，引發民進黨“立法院”黨團不滿，占領主席台阻撓議事進行。最終因僵局無解，由於時間拖延過久，國民黨籍“立法院長”韓國瑜在國民黨籍“立委”的擁簇下，在塞滿藍綠委員的主席台上宣布散會，相關修法必須留待後續處理。



在今日“立法院”會上，國民黨團臨時提議將《公職人員選舉罷免法》（簡稱《選罷法》）修法列為討論事項的第一案，並透過變更議程程序希望迅速處理此案。然而，此舉引發民進黨團的不滿，“立法院”會再度成為藍綠衝突對峙的戰場。



國民黨團提出變更議程的提案後，“立法院長”韓國瑜正準備宣讀相關議程時，民進黨團“立委”突然從議場後方迅速衝上主席台，占領議事核心位置，試圖阻止議事進行。此舉隨即引發藍綠雙方“立委”的激烈肢體衝突，議場內氣氛迅速升溫，場面一度失控。



在衝突持續約一小時後，韓國瑜宣布會議暫停10分鐘，試圖緩解緊張氣氛。然而，由於朝野雙方均堅持己見，無法達成共識，僵局始終無解。最終，韓國瑜在國民黨“立委”護送下回到主席台，宣布會議結束，並表示該議題將留待後續處理。



會議結束時，議場內仍然瀰漫著激烈的言語交鋒。國民黨“立委”高喊“中華民國加油”，民進黨“立委”則回應“台灣加油”，隨後陸續離開主席台。