綠委衝主席台暴力阻撓開會　傅崐萁強烈譴責

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電(記者 俞敦平)“立法院”6日因《公職人員選舉罷免法》修正草案引發藍綠激烈對峙，中國國民黨“立法院”黨團臨時提案變更議程，遭民進黨“立委”衝上主席台阻撓，導致議場陷入混亂並爆發肢體衝突。最終，僵局無解，國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布散會，修法議題留待後續處理。國民黨團總召傅崐萁批評民進黨以暴力干預“國會”運作，譴責其行為讓“國會”蒙羞，並形容今天是“台灣民主最黑暗的一天”。



“立法院”6日因《公職人員選舉罷免法》修正草案藍綠對立升溫。國民黨團突襲提案變更議程，引發民進黨團強烈不滿，綠委衝上主席台阻止議事，藍綠雙方爆發激烈肢體衝突，場面混亂。會議最終因僵局無解，由“立法院長”韓國瑜宣布散會，相關修法須留待日後再議。



在“立法院”議場內發生的激烈衝突後，傅崐萁率藍委們於議場前召開記者會，強烈譴責民進黨的行為。他以韓國國會在日前韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後的英勇行為為例，強調“國會”應該是人民意志和權利的象徵，批評民進黨今天的作為讓台灣蒙羞。傅崐萁指控，民進黨“立委”以衝擊主席台的方式箝制“立法院長”韓國瑜，導致會議無法正常進行，並質疑這種行為是否符合民主精神。



傅崐萁進一步指出，民進黨多次以暴力手段攻佔主席台，並將此次事件形容為“街頭流氓暴力”。他提到國民黨“立委”廖先翔在衝突中臉部受傷，另有數名委員身體扭傷，直言這些“卑劣手段”展現出民進黨的本質。他呼籲民眾認清執政黨的真面目，批評其行為不僅浪費人民納稅錢，還損害“國會”尊嚴。



傅崐萁強調，國民黨進入主席台是為了捍衛議事正常進行，而非中斷程序，並對民進黨再三阻撓會議表示遺憾。他認為，民進黨的行為已經讓台灣成為國際笑柄，並且踐踏了人民的民主權利。他進一步質問賴清德是否對民進黨此次行為負有責任，並呼籲其出面處理此事。



在記者會的尾聲，傅崐萁重申，國民黨不會屈服於民進黨的暴力威脅，並誓言捍衛“國會”的民主和尊嚴。他表示，國民黨將繼續堅持人民利益，確保民主程序能夠順利運作，同時譴責民進黨將“國會”推向“民主最黑暗的一天”。