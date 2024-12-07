張延廷語中評：美國對賴出訪設下三道紅線

台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）賴清德11月30日展開7天的“繁榮南島智慧永續”之旅，訪問南太平洋3“友邦”，馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，並過境美國夏威夷、關島，6日結束返台。台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪分析，美國此次給賴清德設下3道紅線，時間、距離、規模，都讓賴清德灰頭土臉地來、灰頭土臉地回去，全都不如以往“總統”，還犯了最大的錯，居然跟美國總統當選人特朗普的死對頭、民主黨前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）通話，那就是與特朗普對幹。



張延廷指出，針對賴清德此次出訪，美國其實有給中國大陸面子，給賴清德畫了時間、距離、規模3道紅線。其一時間，本來賴7月就想過境美國、出訪，但被拖到12月，是有史以來上台後最久出訪的“總統”；其二距離，不准踏入美國本土，只能在夏威夷、關島過境；其三規模，賴訪問的馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，這3國人口加起來10萬人左右，連高雄市旗津、苓雅、前鎮、鹽埕區人口都不如，出訪的地方離美國本土愈遠，代表受到美國支持的程度不高，因此賴清德是灰頭土臉地來、灰頭土臉地回去。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。



賴清德在過境夏威夷演講時，特別強調面臨中國大陸的威脅，張延廷說，這是沒用的，是賴清德自我催眠，並沒有大批媒體爭相報導，賴清德也沒見到什麼特別的美國參議員、眾議員，還犯了個天大的錯，就是和佩洛西通電話。

