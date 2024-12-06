綠突襲主席台　藍委質疑替未來戒嚴表決練兵

藍委廖先翔接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電(記者 俞敦平)因《公職人員選舉罷免法》修正草案爭議，“立法院”藍綠“立委”6日爆發激烈肢體衝突。會後，中國國民黨籍“立委”廖先翔受訪時，批評民進黨團以暴力霸佔主席台，阻礙議事進行，並指控民進黨團可能有意練兵，為未來戒嚴的可能性做準備。



因《公職人員選舉罷免法》修正草案引發的爭議，在“立法院”6日會議中，國民黨與民進黨的對立達到新高點，雙方不僅在程序上僵持，更在場內爆發肢體衝突。事件後，國民黨籍“立委”廖先翔在議場外受訪，對民進黨的行為提出嚴厲指責。



廖先翔表示，“國會”應該代表人民的意志和權利，但今日的混亂讓台灣“國會”再度蒙羞。他批評民進黨的委員衝上主席台，阻止“立法院長”韓國瑜主持會議，導致議事程序無法進行，甚至認為此舉已嚴重損害台灣的民主形象。他提到，國際間的國會雖也曾爆發激烈衝突，但未見有國家如此癱瘓議事，形容這是台灣“國會”的恥辱。



廖先翔進一步指出，他和數位國民黨“立委”在衝突中受傷，並指控民進黨以街頭暴力的手段攻擊在野黨，目的是為了壓制異議聲音。他強調，國民黨雖然忍耐已久，但為了守護民主和人民權益，將不再容忍民進黨的暴力行徑。他認為，民進黨的行為不僅踐踏議事殿堂，也浪費了納稅人的金錢和信任。



此外，廖先翔也質疑，民進黨可能藉由如今的混亂進行“練兵”，為未來賴清德可能的戒嚴做準備。他以這次韓國戒嚴後，韓國國會議員迅速突破軍隊封鎖，進入議場成功投票否決戒嚴令為例，若民進黨團的“立委”未來透過引發肢體衝突，來杯葛“國會”否決戒嚴的表決，台灣的民主是否仍然健康且穩定。他要求賴清德出面回應並處理此次的衝突，並強調，今日的混亂讓台灣民主蒙受巨大傷害，呼籲全體民眾以此為鑑，思考“國會”的未來走向。



最後，廖先翔表達深刻遺憾，稱這是台灣民主最黑暗的一天，但國民黨絕不屈服，並將堅定捍衛台灣的民主制度和“國會”尊嚴。