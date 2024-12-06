民眾黨明上街頭　抗議賴政府放任職場霸凌

民眾黨7日將舉辦遊行，6日召開記者會宣傳，號召民眾站上街頭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月6日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日將舉辦遊行，民眾黨6日再度召開記者會宣傳，號召民眾站上街頭，抗議“賴政府”。據指出，民眾黨7日舉辦的“反霸凌、護勞權”大遊行，已有包括全台公務人員協會、全台總工會、台灣警察工作權益推動協會、全台外送產業工會、中華陽光推展關懷協會、桃園市總工會等約10個民間團體、勞權團體一同串連，當天將上街頭表達訴求。



民眾黨秘書長周榆修6日在記者會上表示，全台11月瀰漫沈重與遺憾的重大事件，我們赫然發現整個政府與公務體系陷入永無止境的霸凌惡性循環，對民眾黨而言這不只是一場遊行，而是開始，我們要推動反霸凌專法、挺警消要工會。



全台公務人員協會理事長、現任“考試院”公務員高誓男也出面力挺，他說，民眾黨明天舉辦的遊行，與我們的宗旨相同，因此決定參與活動。職場霸凌深藏在封閉保守的公務體系中，我們希望政府能確實地全面檢討，完善職工法律，也希望政府同意公務員籌組工會、改善加班與工時制度。



根據民眾黨遊行活動規劃，7日下午1點開始在“勞動部”集結，並會架設舞台讓參與遊行的民眾表達意見，到下午2點正式出發走向府前凱達格蘭大道，預計下午4點前抵達，民眾黨也會在凱道前準備一只黑色的“功德箱”，民眾可以把從“勞動部”前索取填寫的連署書，在遊行終點投入功德箱，民眾黨也會把投入的訴求轉達給“賴政府”。



民眾黨近日緊鑼密鼓宣傳反霸凌遊行活動，除3日動員赴“勞動部”拉起“官僚殺人”抗議、民眾黨“立法院”黨團5日公布民眾不滿民進黨政府處理勞工議題的相關民調，包括49%民眾認為民進黨執政8年，六大勞動改革跳票。民眾黨6日下午再度召開“反霸凌護勞權 1207站出來”記者會，由民眾黨秘書長周榆修、全台公務人員協會理事長高誓男、秘書長沈賢銘、青年代表何青瑜、民眾黨文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱等人出席。