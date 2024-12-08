鄭欽模：俄烏都想停戰　在等特朗普搭下台階

淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月8日電（記者 楊騰凱）針對俄烏戰爭後續可能的發展，淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模向中評社表示，面對烏克蘭開出加入北約換停戰的條件，俄方勢必難以接受，會讓北約勢力過於接近莫斯科。不過俄羅斯與烏克蘭雙方都非常想停戰，談判空間不小，就等美國總統當選人特朗普上任後給彼此搭下台階。



鄭欽模為波蘭華沙大學社會科學博士，研究專長包括北約與歐洲安全、中東歐國家民主化研究、俄羅斯安全政策，曾任淡江大學歐研所專任助理教授、淡江大學全球政治經濟學系專任助理教授兼代系主任、淡江大學外交與國際關係學系系主任，現為淡江大學外交與國際關係學系副教授。



烏克蘭總統澤連斯基日前提出停火條件，是要讓烏克蘭現有領土獲得北大西洋公約組織的保護，且拒絕加入北約以外的任何保障方案，但俄羅斯是否不可能接受？



鄭欽模表示，俄羅斯總統普京一開始之所以會發動戰爭，其中一項很主要的原因就是烏克蘭想加入北約，令普京非常顧慮。目前烏克蘭希望申請加入北約，但是就算不直接加入北約，烏克蘭也可以爭取某種協議方式的保護承諾，確保烏克蘭領土不受俄羅斯侵略，這中間應該還是有妥協的空間。



鄭欽模指出，眾多的方案都是可以考慮的，但是烏克蘭要加入北約，恐怕會比較難達成協議，因為普京如果同意這個條件，那他對俄國內部的強硬派也無法交代，這不僅是當初發動戰爭的原因，也是俄羅斯國家安全最大的隱患，為了這個原因打仗打這麼久，俄國內部恐怕也難以接受烏克蘭最後仍加入北約，所以一個不至於加入北約，但仍可以提供烏克蘭安全保障的方案，才是比較有可能達成的。



鄭欽模指出，現在俄羅斯與烏克蘭雙方應該都非常想停戰，戰爭打這麼久了，雙方都面臨到兵源不足的問題。美國接下來很可能停止或減少對烏克蘭的支援，那烏克蘭單憑歐洲盟邦的支持要面對俄羅斯就會很辛苦。但俄羅斯的情況也好不到哪裡去，俄羅斯盧布正面臨狂貶，持續還見不到底，這種金融波動是最讓人擔憂的，這對俄羅斯的經濟是很大的傷害，同時俄羅斯自己也坦承他們的資源幾乎快耗損殆盡。

