鄭欽模：歐洲排拒俄羅斯　只會留下戰火根源

淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月7日電（記者 楊騰凱）淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模向中評社表示，俄羅斯內部一直有希望融入歐洲的聲音，但歐洲長期鄙視俄羅斯，而且蘇聯解體後，北大西洋公約組織也未隨之解體，這對俄國的針對性就很強。如果歐洲不能讓俄羅斯更加融入，那戰火的根源就沒有被消除。



鄭欽模為波蘭華沙大學社會科學博士，研究專長包括北約與歐洲安全、中東歐國家民主化研究、俄羅斯安全政策，曾任淡江大學歐研所專任助理教授、淡江大學全球政治經濟學系專任助理教授兼代系主任、淡江大學外交與國際關係學系系主任，現為淡江大學外交與國際關係學系副教授。



經歷俄烏戰爭之後，俄羅斯還有融入歐洲的意願嗎？



鄭欽模表示，如果俄羅斯經歷過戰爭後有較大的領土斬獲，那整個歐洲的地緣戰略情勢都會改變，甚至假設俄羅斯佔領太多烏克蘭領土，那俄羅斯的勢力將直接抵達北約的邊緣，北約在軍事防務上的支出，以及備戰的力道，就不是現在的情況可以比擬的。如果俄羅斯在往前這麼一步，那波蘭等烏克蘭周遭國家，未來要遏制俄羅斯的負擔都會更大。



鄭欽模指出，當然俄羅斯內部也一直有希望融入歐洲的聲音，俄羅斯一直認為自己是歐洲國家，但歐洲長期鄙視俄羅斯，畢竟俄羅斯地處偏遠，在文化上也不像西歐國家繁盛，雖然俄羅斯也是天主教世界的一員，但是俄羅斯的東正教與傳統天主教也還有差別。



鄭欽模表示，北約做為一個集體防衛組織，當初防禦的對象就是蘇聯，後來蘇聯解體，理論上北約也應該解體，否則對俄羅斯的針對性就很大。其實歐洲非常依賴俄羅斯的能源，俄羅斯也非常依賴歐洲的經濟，俄羅斯也是歐洲的穀倉，它是歐洲最大的糧食出產國，而且長期以來都如此，當英國進入工業革命以後，包括法國、德國等都投入工業升級，糧食就都靠俄羅斯的供應。

