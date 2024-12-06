議場內吵不夠　陳玉珍議場外再舌戰綠委

藍委陳玉珍被多名綠委包圍，雙方激烈互嗆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電（記者 俞敦平）“立法院”今日再度爆發朝野衝突，中國國民黨籍“立委”陳玉珍在議場門口受訪後，回到議場內時被多名不滿她發言的民進黨“立委”包圍，雙方激烈互嗆。爭執持續延燒至稍後的民進黨記者會現場，陳玉珍不滿綠委的指控在一旁嗆聲，引發雙方再度的口角衝突。



“立法院”今日再度爆發激烈衝突。會後，陳玉珍在議場門口接受媒體採訪時，強烈指責民進黨缺乏論述能力，並嘲諷對方只會用尖叫機製造噪音。她的言論立刻引發一旁的民進黨“立委”們的不滿。



隨後，陳玉珍返回議場內，立即遭到多名綠委包圍，雙方展開激烈的言語衝突。綠委們對她的言論表達強烈抗議，場面一度混亂，雙方你來我往，言辭激烈，幾乎臉貼臉互嗆。雖然過程火藥味濃厚，但未爆發肢體衝突。



爭執並未就此平息。綠委們稍後在議場前召開記者會期間，陳玉珍因不滿其批評言論，再度出現在記者會旁高聲反駁，直指綠委“造謠抹黑”。此舉再次引發綠委不滿，雙方現場互相叫罵，場面再度失控。期間，民進黨“立委”郭昱晴甚至一度追向陳玉珍，要求她給出交代。不過，由於場地擁擠且媒體大量圍觀，雙方最終未能繼續糾纏，分頭離去。綠委隨後回到記者會，繼續進行發言。

