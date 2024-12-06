林岱樺爭高雄綠初選　佛俱業者贊助首面看板

綠委林岱樺6日掛上高雄市長初選首面看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月6日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選5搶1，競爭激烈。爭取初選的民進黨籍“立委”林岱樺，6日在鳳山掛上首面競選看板，由於是上月開始公開徵求民眾免費贊助，因此看板上大字呈現“冠美佛俱挺岱樺”，而林岱樺是虔誠佛教徒、也是前高雄縣鳳山市長林三郎之女，這次由鳳山的佛俱業者贊助看板，也吸引話題。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。



爭取民進黨高雄市長初選的林岱樺，6日下午在高雄市鳳山區經武路28巷的路口三角窗店面上方掛上第一面爭取初選的廣告看板，地點就在高雄市鳳山區公所旁，林岱樺也在公所前方的人行道受訪，吸引媒體到場進行採訪。



而這面看板位置也是由冠美佛俱百貨老闆蘇春豪所贊助的。林岱樺從11月開始公開徵求免費看板地點，蘇春豪看到後主動向林岱樺服務處聯繫，今天也陪同林岱樺到場受訪。林岱樺篤信佛教，初選第一面看板由佛具店贊助，十分巧合。



林岱樺是輔大德文系畢業、美國威斯康辛大學傳播碩士，曾到德國進修德語教學，擁有高學歷。



此外，林岱樺也是前高雄縣鳳山市市長林三郎之女，首面看板放在鳳山更有意義。林岱樺表示，她父親提醒“政治人物若無法替人民解決問題，就沒有存在的必要”，她視為圭臬奉行，她也會與市民、基層站在一起，並再次振興鳳山商圈。



對此，蘇春豪也表達肯定，在林岱樺身上看到老鳳山市長的風範，24年來從“國會”孫燕姿變“國會”長青樹，歡迎大家一起踴躍提供看板，一起將林岱樺送進市府。林岱樺也推薦有佛俱需求的民眾可到冠美佛俱百貨，同步幫業者宣傳。