綠議員促訪日本　盧秀燕：有在計劃中

民進黨台中市議員林德宇（右）、曾威促台中市長盧秀燕訪日。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）日本宮崎縣知事河野俊嗣下周將到台中簽訂友好協議，民進黨籍台中市議員林德宇、曾威今天質詢國民黨籍市長盧秀燕，呼籲屆時簽訂希望頭銜不要變成“中國台中”，自我矮化，並要盧秀燕別排斥訪問日本，明年有無可能訪日？盧秀燕答詢，只要是與台中友好的城市、地方她都希望出訪，“包括日本都在計劃中”。



台中市議會6日召開市政總質詢，林德宇、曾威下午質詢，提到據悉12月12日台中市將與日本宮崎縣簽署友好協定，提醒市長盧秀燕，不要自我矮化，頭銜方面會使用“台灣台中”、“中華台中”、“中國台中”哪個頭銜？盧秀燕未回答，負責外交事務的副市長黃國榮答詢表示，一切遵循相關規定，都有報“行政院”核定，強調“實際的交流比較重要！”



綠營議員接著問盧秀燕，為何沒有出訪日本的計劃？日本、美國都是很台灣重要的“友邦”，去年盧秀燕出訪美國，希望盡快補足日本這塊拼圖，並以“台灣台中隊”的名義出訪日本，不要因為有其他的顧慮，而不到日本。



盧秀燕答詢表示，她上任不久就碰到新冠疫情，出訪預算越砍越少，疫後慢慢恢復，今年去了新加坡、美國，大概就沒錢了，要再出訪必須等明年，“包括日本都在計劃當中”。由於市長出訪必須上級核定、和受訪者確認，因此在成行前不會公布日程和目的地。

