吳思瑤譴責國民黨團　綠委哭訴藍委暴力霸凌

民進黨團幹事長吳思瑤率領綠委召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月6日電(記者 俞敦平)“立法院”6日因中國國民黨“立法院”黨團突襲提案變更議程，將《公職人員選舉罷免法》修正草案列為優先討論案，激怒民進黨“立法院”黨團雙方爆發激烈肢體衝突，會後不少民進黨籍“立委”們紅腫著眼睛共同召開記者會，痛批國民黨團暴力和並未遵守朝野協商的默契。



“立法院”會今日因為國民黨臨時變更議程，將《公職人員選舉罷免法》修正草案列為優先案。此案爭議在於提高選罷門檻，包括增加提名連署難度與罷免門檻，引發民進黨不滿，雙方在議場內外爆發激烈肢體衝突。“立法院長”韓國瑜因局勢無法控場，宣布散會。會後，數位綠委儘管哭紅著眼，仍在民進黨團幹事長吳思瑤的帶領下召開記者會，指責藍營暴力並未遵守朝野協商的默契。



吳思瑤首先表達失望與憤怒，強烈譴責國民黨團臨時變更議程的行為，指其破壞民主程序。她強調，民進黨原本希望以運動部相關法案為優先審議對象，因該法案關乎社會福祉及產業發展。然而，國民黨不顧協商中的共識，強行將《選罷法修正案》列為討論第一案，甚至試圖於當日硬闖通過。



吳思瑤形容國民黨此舉猶如“沒收民權”，質疑提高罷免門檻等措施與民主精神相悖。她並提到，國民黨委員在議場內的肢體衝突與語言霸凌行為，已使許多同仁受傷，包括民進黨“立委”林月琴遭推擠及踹腳，讓人痛心。



吳思瑤指出，國民黨黨團總召傅崐萁在會場內協商時對她語帶威脅，甚至對議事人員與民進黨助理出言不遜，造成協商現場緊張氛圍。吳思瑤認為，國民黨此舉不僅違反朝野協商的基本默契，更無視下周原訂再議的計劃，是典型的程序暴力。



吳思瑤提到，國民黨突襲行動的背後，反映出其試圖以強硬手段通過多項爭議性法案，如《憲訴法修正案》等。她質疑朱立倫作為國民黨主席已下達“軍令狀”，要求相關法案必須快速通過，卻未考慮法案爭議及可能對民主造成的傷害。



最後，吳思瑤強調將持續捍衛民主價值。她表示，雖然過程中許多同仁身心受創，但民進黨團絕不會退縮，將在下周的朝野協商中全力以赴，守護台灣民主的完整性。