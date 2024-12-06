張善政推動智慧城市　無私分享業界經驗

張善政今日出席科技管理學會年會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月6日電（記者 盧誠輝）2024“中華民國”科技管理學會年會暨論文研討會今日在元智大學盛大舉行，中國國民黨籍桃園市長張善政也到場致詞，他以自己過去在宏碁及Google的豐富經歷，和與會人士分享科技管理的策略思維，並強調永續與創新的重要性，希望透過整合科技與施政計劃驅動智慧創新來推動智慧城市的發展。



2024“中華民國”科技管理學會年會暨論文研討會今日在元智大學盛大舉行，包括張善政、桃市府青年局長侯佳齡、“中華民國”科技管理學會理事長彭裕民、元智大學校長廖慶榮、智榮基金會董事長施振榮、遠東集團董事長徐旭東、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永狀、財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院長林玉凡、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局長陳宗權等人均一同出席。



張善政表示，科技管理領域充滿挑戰，尤其在人工智慧的迅速發展之下，科技對日常生活與產業的影響日益加深，市府積極運用科技管理推動“智慧城市”，透過組織改造整合科技與施政計劃驅動智慧創新，鼓勵市府團隊善用科技與發揮創意推動各項市政工作。



張善政指出，市府今年1月將資訊科技局與研究考核發展委員會合併為智慧城鄉發展委員會，融合研考及智慧科技專業，透過跨局處合作，整合內部資源，有效推動智慧城市；同時透過“智慧桃園學院”課程，鼓勵公務同仁針對市政治理提出創新方案，獲選方案並將編列預算試行，讓創新應用落實於市府公共建設與服務。



學會理事長彭裕民表示，科管學會與元智大學合作培養學生跨域整合能力，將科技、人工智慧、人文、社會及環境資源結合併進行相關研究，同時以相關企業為標竿，共同精進科技人文研究實力。



元智大學校長廖慶榮感謝產官學研各界對活動的支持，並強調這是對元智大學在科技管理研究、創新實務與人才培育領域卓越成就的高度肯定。今年研討會吸引超過400位專家學者、產業菁英及師生參與，再次彰顯其學術與實務結合的領導地位。



桃市府青年局指出，本次研討會主題為“跨域科技創新 虛實永續共享”，並設定15個子題，透過產官學研各界人士共同探討如何推動跨域科技創新及虛實永續共享，協助產業轉型，鏈結海內外企業，強化企業經營發展能力。