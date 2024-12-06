3隻超萌輔助犬榮退　屏東大學典禮離情依依

屏東大學學習輔助犬Baby、Bruce和Bonni年事已高。屏東大學5日為牠們舉辦退休典禮。（屏東大學臉書） 中評社屏東12月6日電／屏東大學學習輔助犬Baby、Bruce和Bonni，過去6、7年來巡迴各縣市的國小校園、社區關懷據點、機構，為師生與長輩帶來歡樂，如今年事已高。屏東大學5日為牠們舉辦退休典禮，師生、長輩齊聚歡送，溫馨感人。



屏東大學2016年成立學習輔助犬訓練教室，訓練學習輔助犬到校園陪伴學生閱讀，幫助學生克服心理與行為障礙，也前往社區關懷據點為長輩帶來心靈慰藉。



Baby、Bruce和Bonni看起來像紅貴賓，實際是米克斯，今年都已約10歲。其中Baby個性溫和愛撒嬌，看到人總是靠上去，喜歡被人抱，累計服務人次達7千8百人。今年7月原本健康的牠變得沒活力，經就醫發現脾臟功能異常，緊急動了手術，經治療恢復健康。



至於Bruce和Bonni是兄妹，Bruce個性穩定、親人，右後腳因天生骨骼發育問題，無法一直落地行走，常常只用3隻腳走路，但牠不受影響總是活蹦亂跳，是身障、成人機構的固定班底。每週只要Bruce一到上課地點，長者們總是露出微笑。一位常與Bruce親近的老奶奶說“當Bruce靠在我旁邊時，感覺好像回到了年輕時候”，總服務人次達6千7百人。



Bonni愛笑好動，是小學生的“閱讀老師”，每當有孩子讀出詞語時，Bonni會用頭輕輕碰觸小朋友的手，讓孩子們感受到安心與鼓勵，克服對閱讀的恐懼，總服務人次已達4千5百人。Bonni有惡性腫瘤，已經開過一次刀，下週還要再接受手術。除了Bruce外，Baby和Bonni都已經有了領養的家庭照顧老後。



屏大校長陳永森頒發退休大禮包給三隻輔助犬，有寵物床、零食、保健食品，並送上獎盃感謝牠們的付出。陳永森說，學習輔助犬不僅是學校的一分子，更是無數家庭和長者心中珍貴的朋友，牠們在每一個人的記憶中，將永遠散發著溫暖的光芒。在這3隻輔助犬退休後，還有4隻學習輔助犬持續服務中。