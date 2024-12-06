遠東徐旭東獲科技管理獎　強調人才最重要　

徐旭東今日獲得第26屆“科技管理獎-個人獎”榮譽肯定。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月6日電（記者 盧誠輝）科技管理學會年會暨論文研討會今日在元智大學盛大舉行，遠東集團董事長徐旭東獲得第26屆“科技管理獎-個人獎”榮譽肯定。徐在致詞時表示，人才是企業最寶貴的資產，未來他將不遺餘力地加強員工的培訓和發展，建立良好的企業文化，期待吸引並留住優秀人才。



2024“中華民國”科技管理學會年會暨論文研討會今日在元智大學盛大舉行，包括徐旭東、中國國民黨籍桃園市長張善政、桃園市府青年局長侯佳齡、科技管理學會理事長彭裕民、元智大學校長廖慶榮、智榮基金會董事長施振榮、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永狀、財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院長林玉凡、“國科會”新竹科學園區管理局長陳宗權等人均一同出席。



徐旭東在獲獎時分享了如何多角化經營幫助集團降低市場風險，提升競爭力與核心能耐，並指出推動不同業務之間的協同合作，使得應對市場變化時更靈活；而創新與科技則是在領導過程中特別重視的部分，推動數位轉型、提升運營效率和良好的客戶體驗，在競爭中才能保持優勢。



徐旭東強調，人才是企業最寶貴的資產，所以他將不遺餘力地加強員工的培訓和發展，建立良好的企業文化，期待吸引並留住優秀人才。因為企業的成功，始終來自於每一位員工的努力和奉獻。徐感謝每一位支持的人，並承諾將繼續秉持創新精神，推動科技與管理的結合，為市場、消費者與社會創造更多價值，努力在全球市場上書寫新的篇章。



元智大學表示，徐旭東以卓越的科技管理策略和持續創新表現，獲得第26屆“科技管理獎-個人獎”榮譽肯定，這個獎項經過科技管理學會邀集各方專家學者共同遴選，肯定徐帶領遠東集團在產品創新、數位轉型及可持續永續發展等方面的傑出成就，領導集團在世界的瞬息萬變中，適應變革、參與變革、並創造變革的精神。