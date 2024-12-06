爭高雄市長出線　林岱樺相信賴不會沒收初選

綠委林岱樺接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月6日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選5搶1，競爭激烈。針對又有高雄市長黨內初選的網路民調公布，且顯示對爭取初選的民進黨籍“立委”林岱樺不利，不過林岱樺反而強調民進黨初選是用“科學民調”，且她相信賴清德不會沒收初選。



《Newtalk新聞》6日公布一份調查“誰最適合代表民進黨參選高雄市長”網路民調，11月28日至12月5日共15萬6008人投票，6日公布結果：賴瑞隆34.3%、許智傑33.3%、邱議瑩28.8%、林岱樺3.1%、許銘春0.5%。



針對該份網路民調結果位居第四，且與前三名相比相當懸殊，林岱樺6日下午受訪表示，任何“科學民調”都顯示最期待由她來延續高雄市的進步與發展。她也強調，民進黨初選民調是科學民調，網路投票特性是同一人可以重復投票。



林岱樺也說，她相信賴清德不會沒收初選，所以她會一步一腳印爭取高雄市民支持，團結凝聚高雄最大力量與熱情。



對於掛看板的策略，林岱樺也提到，她會用公開徵選看板這件事，也是落實賴清德的民生優先，用最樸實的方式來宣揚理念，在徵求看板階段，非常感謝熱情民眾的回饋與溫暖的支持。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。