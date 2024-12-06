台東縣府與卡夫龍安園區　打造南島文化基地

台東縣長饒慶鈴（左）與“排灣族卡夫龍安文化園區”負責人施雄偉（右）簽署合作意向書。（台東縣政府提供） 中評社台東12月6日電／台東縣壢坵部落排灣族人施雄偉，海外經商有成後，回鄉打造“排灣族卡夫龍安文化園區”，致力於傳統文化振興，台東縣政府進一步推動園區成為南島文化國際交流基地，雙方5日簽署合作意向書。



中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴表示，今年4月參訪“排灣族卡夫龍安文化園區”，感佩負責人施雄偉對於復振排灣族文化，及促進部落經濟發展不遺餘力，盼透過公私協力，深化既有文化底蘊，接軌國際。



施雄偉，排灣族名叫楚拉拉克斯.卡夫龍安，1990年代末期在斐濟以美髮業白手起家，事業版圖擴及澳洲及紐西蘭。近年，他將資金投入故鄉，復刻記憶中的部落家園，傳承排灣族文化與價值。他提到，斐濟的語言與文化與排灣族相似，而在澳洲的原住民重視文化傳承的精神，成為他回鄉實現夢想的重要啟發。



為落實卡夫龍安南島文化交流園區，台東縣政府整合地方需求，於園區內興建男祭司、女巫師及穀倉保種中心等傳統建築，期望族人結合文化復振目標，展現部落與自然共生的智慧。



原住民族行政處表示，期待在豐富完整的排灣文化建置下，園區未來成為原民文化復振、國際永續生態旅遊與產業交流的傳習場域，打造縣內國際永續旅遊示範區。