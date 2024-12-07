中日關係和緩　盧信吉：因特朗普不確定性大

明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（盧信吉提供） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）中日領袖於今年11月APEC場邊會晤後，雙邊近來陸續放寬彼此的旅遊簽證，並傳出日本外務大臣岩屋毅計劃在今年年底前訪華，明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，這些動作顯示中日關係有程度緩和跡象，雙方外交互動展現新的動力，研判與美國共和黨籍總統當選人特朗普的不確定性有關，中日都為了應對變數提前布局。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



日本首相石破茂在今年11月於祕魯召開APEC會場與中國國家主席習近平會談35分鐘，雙方基於中日追求共同利益的“戰略互惠關係”，就全面合作達成共識，中日將推進包括首腦在內的高層對話與往來，石破茂對訪華也表現出積極意願。接著傳出日本外相岩屋毅將於今年底前訪中，中方11月底並給予日本護照免簽待遇，日方也跟進對放寬中國人訪問日本簽證發放條件展開調整。



針對中日關係緩和，盧信吉分析原因指出，由於特朗普即將上台，美日關係的不確定因素增加，當日本相對無法有把握及維繫美日關係局面之下，日本會在戰略預備上面，出現所謂的“次要選擇”，以因應後續國際政治變局的可能性，因為特朗普的不確定性，日本在相關戰略布局上，就要有預先準備的狀態。



盧信吉表示，中日關係的這一變化與美國政局的動盪密切相關。特朗普即將再次上任，其不可預測性讓日本在美日關係上面臨不確定性。因此，日本開始尋求多元戰略選項，以分散潛在的風險。日本選擇對中國釋出善意，既是一種戰略預備，也是一種外交試探。



他提到，中日雙方這些互惠政策，例如旅遊免簽，看似象徵性的動作，實則反映出中日雙方試圖透過低成本、低風險的舉措來探索彼此的合作空間。雖然短期內對雙邊實質關係的影響有限，但從外交層面來看，這些舉措標誌著雙方在試探性階段的外交調整。

