國籍問題被卡　白營陸配李貞秀要綠重讀憲法

民眾黨籍李貞秀6日在臉書痛批，執政黨官員帶頭霸凌陸配新住民，依法行政很難嗎？（李貞秀臉書） 中評社台北12月6日電／台灣民眾黨“立委”黃珊珊日前為不分區名單排名第15的李貞秀，是否能遞補成為台灣史上第一位具大陸籍配偶身分的“立委”，舉前中國國民黨籍南投議員史雪燕為例，指她同樣身為陸配，也是遞補進入地方議會，認為法理上應該可行。台“內政部”3日函文南投縣議會，解除史雪燕議員公職。對此，李貞秀6日在臉書發文表示，執政黨官員帶頭霸凌陸配新住民，剝奪人民的正當合法權益，民進黨霸凌積習不改，依法行政很難嗎？



李貞秀6日在臉書發文指出，民進黨大玩政治霸凌的政務官及“立委”們，請好好的回去重讀“中華民國憲法”及兩岸人民關係條例。另外，李貞秀也搬出中華人民共和國國籍法第九條：“定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍”。她認為，如果照“賴政府”官員的邏輯，依該法來看，陸配在拿到“中華民國”身分證的同時也已經自動放棄大陸的國籍。



李貞秀痛批，領“中華民國”薪水的執政黨官員帶頭霸凌陸配新住民，剝奪人民的正當合法權益，民進黨霸凌積習不改，依法行政很難嗎？



黃國昌、黃珊珊等民眾黨現任不分區8席“立委”，若都恪遵“兩年條款”，將於2026年集體辭職，換上後面8位。不分區名單排名第15的李貞秀，有機會成為台灣首位大陸籍的新住民“立委”。根據台《國籍法》規定，擔任公職人員必須放棄其他國家國籍，無論該國“中華民國”承認與否。另一方面，根據中國大陸《國籍法》，想退出中國國籍，需中國政府核准，因此即便李貞秀想主動放棄中國大陸國籍，在技術和實務上都很難進行，陸配參政權再掀討論。



至於黃珊珊提到的國民黨南投縣前議員史雪燕，她於2021年8月遞補進入議會，成為台灣民主史上首位具大陸新住民身分的民代，2022年12月24日期滿卸任。



台“內政部”3日函文南投縣議會“解除史雪燕議員公職”，解除時間自其就任的2021年8月26日起算。若解職，將追回議員期間使用的相關費用，史雪燕則可依法就此提行政訴願。



民進黨籍“內政部部長”劉世芳5日受訪說明，按照《國籍法》規定，史雪燕遞補當選，必須在一年內取得放棄他國國籍證明。這段期間“內政部”去函2次，要求南投縣議會說明史雪燕有無放棄國籍，但都無法取得南投縣議會說明，因此按照《國籍法》20條要求，去文南投縣議會，對於史雪燕議員的資格用解職方式處理。