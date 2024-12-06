桃園吉祥物換新裝　張善政打造首座無人商店

桃園市政府今日舉辦吉祥物換裝暨智慧一號店聯名商品發布會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月6日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉辦吉祥物換裝暨智慧一號店聯名商品發布會，中國國民黨籍桃園市長張善政打造市府首座無人商店，希望藉由本次“丫桃”與“園哥”的嶄新IP，壯大桃園吉祥物軍團，展現出桃園逐步邁向智慧城市的活力與創意，無人商店則希望能滿足市民日常採買及休閒娛樂的需求。



桃園市政府今日在市府1樓熱鬧舉辦“萌軍集結！Y桃園哥的多重宇宙”智慧一號店暨聯名商品發布會，包括張善政、桃園台啤永豐雲豹籃球隊營運長顏行書、璞園領航猿籃球隊發言人陳信安、樂天桃猿棒球隊球員林立和人氣啦啦隊女孩李雅英等人都到場出席。



張善政表示，桃園匯聚豐富的產業、族群、文化及觀光資源，更具備年輕創新的城市能量，本次“丫桃”與“園哥”的嶄新IP，不僅壯大桃園吉祥物軍團，展現出桃園逐步邁向智慧城市的活力與創意，未來宇宙版的“丫桃”與“園哥”也將與原版“丫桃”與“園哥”共同攜手，扮演桃園最佳城市代言人，出席明年的台灣燈會及各式實體活動與市民互動，也將積極與各界合作，開創更多運用的可能性。



張善政指出，市府一樓川堂特別推出主題商店“智慧一號店Taoyuan Hub One”，店內以科技感十足的視覺元素與燈光，營造如同未來宇宙的商業空間，引進智慧販賣機、智能拍貼機與夾娃娃機等多元機台。市民可在店內購買吉祥物周邊商品、桃園在地小農的蔬菜和鮮食，滿足日常所需採買及休閒娛樂，實現智慧桃園、便利生活，成為忙碌日常中的活力充電站。



桃園市政府新聞處表示，宇宙版的“丫桃”與“園哥”IP首次亮相是在2016台灣燈會，“丫桃”與“園哥”俏皮活力形象深受大小朋友喜愛，明年適逢2025台灣燈會睽違9年將再度回到桃園舉辦，桃市府融合時下科技浪潮與桃園智慧城市願景，推出與時俱進的吉祥物形象。



桃園市政府新聞處指出，宇宙版的“丫桃”與“園哥”延續水蜜桃及猿猴的基本造型，“丫桃”以桃粉色與自色為基底，配戴智慧徽章、頸環及光效花飾，象徵桃園未來科技與人文關懷的結合；“園哥”以亮眼的黃色及紫色打造，結合運動配件和智能設備，傳遞桃園的年輕活力與創意。