洪登南：台獨政客孩子有讀軍校？肯上戰場？

台退役陸軍上校洪登南接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月7日電（記者 蔣繼平）除軍校課程去中化引熱議，今年百年黃埔校慶也因真假黃埔添亂，可謂多事之秋。台退役陸軍上校洪登南接受中評社訪問表示，真假黃埔是政客搞出來的，該反問去中化、搞“台獨”這批人的孩子有沒有來讀軍校、是否願上戰場。他說，當初八年抗戰阻日侵華死了多少黃埔人，黃埔人更參與整個百年來的國家發展，黃埔精神是身分認同也是精神歸宿，沒有真假問題。



洪登南，1957年生，屏東人，陸軍官校69年班畢業，“國防大學”中正理工學院碩士，台北師範大學化學系博士。陸軍上校退役，退役前擔任陸軍官校大學部部主任。



除了近期傳出台灣各軍事院校將刪除“中國現代史”課程，改為教授“世界史”，引發熱議。今年適逢陸軍軍官學校歡度百年校慶，賴清德致詞提到的“真黃埔、假黃埔”論點，當時引發外界爭論。對堅持黃埔精神的陸軍官校來說，今年可謂多事之秋。



對此，洪登南認為，所謂“黃埔”是身分認同，也是精神歸宿，根本沒有真假問題，黃埔就是黃埔，真假問題那是政客在講的。以他自己是中壯期的黃埔子弟，黃埔軍校培養出來的這一代菁英，都是參與整個百年來的“國家”發展，為這一段歷史負責，也都參與其中，身分認同也就是這樣來的，無法被抹滅。



“中華民國”的生存發展與黃埔這條臍帶是剪不斷的。洪登南表示，所有黃埔先賢先烈這些都是曾為國家賣過命，不管是中華人民共和國或“中華民國”，都是這一代黃埔子弟建立的，黃埔子弟完全貢獻在兩岸，兩岸的穩定就靠黃埔子弟，對日抗戰八年都是陸官在打天下，增加許多障礙沒讓日本侵華成功，前仆後繼死了太多人。



兩岸多少黃埔人，都有淵源與貢獻。洪登南表示，大陸十大元帥裡有一半也是黃埔出身，林彪（黃埔軍校第四期）、徐向前（黃埔軍校一期生）、葉劍英曾任黃埔軍校教授部副主任、陳毅曾任黃埔軍校政治部文書，聶榮臻曾任黃埔軍校政治部秘書兼政治教官。另外，前大陸國務院總理周恩來也曾任黃埔軍校政治部主任、前大陸國家主席毛澤東國共合作時期還當過招生組長呢。



從第一次國共合作（聯俄容共）與國共內戰、第二次國共合作（抗日戰爭）與國共內戰，洪登南說，這都是不容抹滅的歷史，而1949年後遷台至今，台灣憑什麼安定與進步，也是因為黃埔軍校教育成功，穩定住軍官的素質，避免像菲律賓那樣，有這支部隊踏踏實實的保持住戰力，穩定台灣才能進步發展，不然老早就被解放了。



洪登南指出，台灣可以傳承民主，是因陸官教育的成功，這些陸軍軍官不管正期班、專科班訓練都很踏實，陸軍官校成功的教育在於科學、哲學、兵學三個核心，兵學用在部隊，科學訓練專業且受用一生，哲學是終身學習，後來因應時代專業性要求，細分化學、物理、機械、管理、文史等科系。



官校教育就是要培養“愛國”的軍人武德，效法黃埔先烈先賢，“守護國家”、犧牲奉獻。洪登南直言“我們就要問，那些搞去中化、‘台獨’這批人，為何孩子不來讀軍校？為何沒有子弟在軍隊裡面，真的‘愛國’就當兵嘛！讀官校嘛！為何不願意？”洪登南說，以哈戰爭，以色列所有部會首長兒子女兒都參軍在戰場第一線，就該這樣。