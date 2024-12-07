周陽山：中美如就美債談判台灣會被擺在桌上

周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統當選人特朗普上台後的中美關係變化，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山向中評社表示，一是前景並不明朗，二是“小院高牆”政策不一定管用了。中美未來的矛盾摩擦會集中在經貿、關稅，特朗普不主張擴大軍事支出，因此中美關係、台海情勢不會上升到戰爭的局面。



周陽山說，中美之間除了關稅，還有一個關鍵問題是美債，中國約持有美債1兆美元，可預見特朗普一定會向中國提出若干條件，若屆時中美開始就美債談判，台灣的命運就擺在談判桌上了，這對台灣非常不利。而台美關係從樂觀的角度來看，若賴清德不主動挑釁，也許還可以拖4年，特朗普會持續賣武器給台灣，但若兩岸發生衝突，特朗普不會管。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任大陸委員會諮詢委員、“立法委員”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。學術專長包括政黨體制與民主選舉、東歐與俄羅斯政治、當代中國大陸政治體制、近代中國思想史等。



周陽山接受中評社訪問表示，特朗普上台的第一個意義，是美國將從一個關心世界、領導世界的角色，變成向美國內部看，只關心美國自己的問題，這也是特朗普最主要的口號“讓美國再度偉大”，反映出美國的內耗與內部動亂，造成美國得優先解決自己的問題，而不能承擔更多的國際義務。



周陽山說，第二個意義是特朗普代表的是民族主義加民粹主義，是以社會底層人的福祉為主要考量，再也不是替企業利益或某一利益集團的利益著想。第三個意義是特朗普是一個對國際政治非常不瞭解的人，只是憑著感覺走，並不接受專業的意見，未來美國解決問題的手段越來越缺乏專家指導，執行者也缺乏專業訓練，從特朗普安排的人事任命，就能看出是非常強烈的反主流、反建制集團的色彩，這些人缺乏對美國霸權政治複雜性的瞭解。

