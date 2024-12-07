柯遭押3個月白動員反霸凌遊行　考驗量能

民眾黨發起“反霸凌、護勞權”遊行活動，民眾站上肥皂箱表達不滿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日下午舉辦“反霸凌、護勞權”遊行活動，號召民眾上街頭表達不滿，且民眾黨主席柯文哲已被羈押逾3個月，民眾黨政黨量能是否依舊成焦點。下午1點多，已有逾百位民眾到場排隊，並陸續有民眾從人行道走入遊行隊伍集合點，連警方都不敢大意，在“勞動部”大樓外拉起一整排拒馬警戒。



柯文哲涉京華城圖利案自9月5日遭羈押禁見，至今已滿3個月，民眾黨上下、鋼鐵小草都盼柯能早日獲釋。民眾黨曾舉辦2場大型集會活動聲援，一、9月8日在“立法院”外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”，民眾黨稱有2萬人到場。二、10月27日民眾黨在中正紀念堂周邊舉辦“賴政府”搞什麼鬼”集會活動，民眾黨稱有6千人到場。



根據民眾黨遊行活動規劃，7日下午1點開始在“勞動部”集結，並會架設舞台讓參與遊行的民眾表達意見，到下午2點正式出發走向府前凱達格蘭大道，預計下午4點前抵達。



民眾黨團日前公布民調，有58.1%民眾不滿“賴政府”處理“勞動部”職場霸凌事件，產出將霸凌美化為“立意良善”的調查報告。

