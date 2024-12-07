綠職場霸凌引眾怒　3千人上街頭嘶吼

民眾黨舉辦“反霸凌、護勞權”大遊行，吸引逾3千人上街頭怒吼。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日下午舉辦的遊行活動在下午2點15分左右從“勞動部”出發，由民眾黨公職、民間勞工團體理事長一同拉著“反霸凌、要立法”的白布條，一路高喊“拒絕官僚殺人”、“人民討公道，政府要檢討”、“挺警消，要工會”、“吹哨者，要保護”等口號，走向府前凱達格蘭大道抗議。



民眾黨“立委”黃國昌批評，蔡英文執政8年說勞工是心中最軟的那一塊，承諾勞工要增加工資、減少工時，但今天證明已跳票，結果是砍掉勞工7天假，還有一位要全台勞工一起做功德的時任“行政院長”賴清德，耐心地等到當選“總統”，帶給勞工的卻不是保障，而是造成一名工程師結束自己的生命，拜託民眾一起走到“總統府”，把我們的心聲交給賴清德！



民眾黨舉辦的“反霸凌、護勞權”大遊行，吸引逾3千名民眾上街頭，從隊伍頭到隊伍尾要走約5分鐘，上街頭的民眾綁著白色絲帶、高舉各式各樣的手板，在警察以機車開到的方式，一步步走向府前凱道抗議。



據民眾黨統計，有逾10個民間勞動團體、工會一同串連到場支持，包括，桃園市總工會監事石家穎、全台外送產業工會理事長陳昱安、全台公務人員協會理事長高誓男、國家公益協進會副理事長賴香伶、全台總工會秘書長温宗諭、新北市公務人員協會理事長蕭仁豪、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、台灣基層牙醫師協會常務理事林元敏、台中大眾運輸產業工會理事謝鄭國、驗光師公會全台聯合會理事長黃群宸。



民眾黨遊行活動規劃，7日下午1點開始在“勞動部”集結，並會架設舞台讓參與遊行的民眾表達意見，到下午2點正式出發走向府前凱達格蘭大道，預計下午4點前抵達。



民眾黨團日前公布民調，有58.1%民眾不滿“賴政府”處理“勞動部”職場霸凌事件，產出將霸凌美化為“立意良善”的調查報告。

