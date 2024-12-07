昔高虹安幕僚接竹市處長　邱臣遠：適才適所

邱臣遠今日出席活動時受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月7日電（記者 盧誠輝）新竹市府6日下午下午發布人事命令，昔日曾擔任已退黨且遭停職的新竹市長高虹安“立委”辦公室主任的網路名人“Z9”、中國國民黨新北市議會黨團顧問吳達偉將接任新竹市府勞工及青年處長，引發爭議。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時表示，延攬吳加入市府團隊是適才適所。



邱臣遠今日出席新竹市環保績優人員與單位聯合頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪，針對吳達偉接任新竹市府勞青處長一職，引發民進黨和時代力量黨團抨擊，此項人事安排根本是“政治酬庸”，讓高虹安人馬可以繼續“寄生市府”，並質疑邱只是魁儡。



邱臣遠指出，這次新竹市府的人事些許調整是為因應相關的組織改造和重整團隊，讓更多的人才能夠加入新竹市府，此次延攬吳達偉擔任新竹市府勞青處長一職是用人唯才、適才適所，市府應該要尊重相關專業。



邱臣遠提到，吳達偉過去在台灣的企業服務多年，對台灣的青創事業與青年事務都著墨甚深，非常符合新竹市未來城市發展的需求，他相當期待吳加入市府團隊後，能注入一股新的活力。



媒體追問，吳達偉的人事案是否為高虹安在幕後所主導？邱臣遠強調，新竹市府所有人事安排都是因應市政的需求跟發展，他非常期盼有不同的專業人才能一起為新竹市民打拚。



至於新竹市府教育處長林立生在2021年擔任嘉義市教育處長期間，因處理代理教師遭校長霸凌輕生案，未妥善督導所屬，昨日被“監察院”彈劾。對此，邱臣遠回應，尊重“監察院”的審查結果，全案“監察院”已移送懲戒法院審理，尚待相關結果出爐。