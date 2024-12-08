中藥本草文化節登場　民眾手作體驗寓教於樂

“中藥本草文化節”7日在高雄市駁二藝術特區舉辦開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月8日電（記者 蔣繼平）中醫、中藥都是中華文化的瑰寶。“中藥本草文化節”7日在高雄市駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道登場，150攤市集飄起中藥香味，吸引許多民眾前往一探究竟，熱鬧滾滾。主辦的高雄市中藥商業同業公會理事長朱蒲震也表示，華人生活文化與中藥離不開關係，希望推廣更多中藥知識與歷史文化給更多民眾。



“中藥本草文化節”暨高雄中藥文化生活節連續兩天登場，由“衛福部”委託“中華民國”中藥商業同業公會全聯會與高雄市中藥商業同業公會共同辦理，共150攤位在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道排開，讓中藥文化貼近民眾日常生活，對中藥傳統產業有更深入的認識，除與中藥相關攤位，也有各種文創攤位可逛。



朱蒲震也提到，這次活動主軸為打造中藥文化在民間，與深入日常生活裡的共融感，遵循老祖先智慧傳承的丹、膏、丸、散，進而衍伸至頗受當今社會所喜愛的漢方花草茶、宮廷養生藥膳以及應景的熱紅酒教學等等，都是值得體驗的中藥探索，民眾不僅可以寓教於樂，更是闔家放鬆的午後時光。



市集活動也安排許多手作體驗，譬如：製作專屬的個人化漢方茶、傳統中藥蜜糖丸子與軟膏製作的體驗、蔘類達人的辨識與中藥材的調香教學，結合傳統丹劑概念，創新的漢方泡澡球等等。另外，也有宮廷藥膳坊的鍋膳燉煮、熱紅酒的配置運用以及傳統藥船的磨粉體驗，藉由體驗了解原來中藥文化就潛藏在生活中。



朱蒲震介紹，中藥的艾草和肉桂受到年輕族群喜愛，肉桂棒、肉桂捲、肉桂咖啡都有流行的趨勢。另外聖誕節快到了，“熱紅酒”也很應景，紅酒放入鍋加入冰糖煮融後，加入肉豆蔻、冰糖、公丁香、八角茴香、月桂葉、玫瑰、清華桂（一般肉桂也可），再倒入紅酒將火轉小或是關閉，蓋上鍋蓋燜煮15分鐘即可完成。



開幕式上，主辦的“中華民國”中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂、高雄市中藥商業同業公會理事長朱蒲震上台致詞，國民黨“立委”柯志恩、民進黨“立委”李昆澤、前國民黨“立委”黃昭順等人也出席與會，眾人也上台示範使用“藥船”磨粉製作中藥材的聞香包，為活動揭開序幕。