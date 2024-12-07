拼了！黃國昌加碼欲直奔府陳情　警方拉蛇籠

民眾黨“立委”黃國昌率遊行隊伍越過警方人牆，要直奔“總統府”陳情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日下午率3千人從“勞動部”開始遊行，過程平和，但在遊行隊伍抵達府前凱道後，民眾黨“立委”黃國昌卻下令隊伍前後調轉，繞過警方圍起的拒馬，欲率民眾一路走到“總統府”陳情。警方聞言非常緊張，立刻在第二防線拉出蛇籠、拒馬，要求黃國昌不要煽動民眾，衝突一觸即發。



遊行隊伍在下午4點左右抵達府前凱道後，民眾黨拿出“功德箱”請民眾把簽署好的聲明投進箱子，緊接著黃國昌拿起麥克風要求參與遊行的民眾等等能聽從指揮，若無法聽從指揮，可以現在就離開。現場開始蔓延一股不對勁的氣氛，中正一分局也緊急調派逾50名警力在拒馬外築起人牆維安，緊接著黃國昌下令遊行隊伍前後調頭，繞過拒馬走向“總統府”陳情。



早就在遊行隊伍後頭集合、拉著“反霸凌、要立法”白布條的民眾黨“立委”林國昌、張啟楷、秘書長周榆修等人立刻就率民眾走向“總統府”，一度讓凱道、公園路的通行車輛交通混亂。警方則先用人牆暫時擋住動線，並立刻在公園路與凱道路口的警力則馬上拉出蛇籠架設，深怕黃國昌一激動就率3千人強行闖過警方的人牆。警方也廣播請黃國昌在規劃區域表達訴求，不要煽動民眾，並舉牌“行為違法”。



遊行隊伍與警方一度對峙，黃國昌再度拿起麥克鳳說，我們8席“立委”要率眾遞交陳情書，我們不要為難警察，不要推擠警察。接著黃就身先士卒地邊小步走，邊把警察往後擠，警察人牆則在一陣僵持後，直接退回蛇龍的第二條防線，黃國昌等人成功突破人牆，並重復表達我們要陳情。



民眾黨7日下午舉辦“反霸凌、護勞權”大遊行，吸引逾3千名民眾上街頭表達不滿，下午2點10分左右出發，在下午4點左右抵達府前凱達格蘭大道。包括桃園市總工會、全台外送產業工會、全台公務人員協會、國家公益協進會、全台總工會、新北市公務人員協會、中華陽光推展關懷協會、台灣基層牙醫師協會、台中大眾運輸產業工會、驗光師公會全台聯合會等民間團體都串連參與，民眾黨則有8席“立委”、秘書長周榆修、“立法院”黨團主任陳智菡等人出席。