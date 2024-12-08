高雄鹹酥雞嘉年華登場　50家攤位吸人潮

民進黨籍高雄市長陳其邁主持開幕，並邀請台鋼雄鷹棒球選手陳柏清、台鋼雄鷹啦啦隊隊員一粒共同宣傳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月8日電（記者 蔣繼平）鹹酥雞是台灣美食小吃，高雄已連續四年舉辦鹹酥雞界的武林大會。邁入第四屆的“高雄鹹酥雞嘉年華” 7日在高雄大遠百前方廣場登場，齊聚50家高雄知名鹹酥雞設攤比拚人氣，不僅有高雄圓山飯店前來參戰，日式疏食創意餐廳植橪和食也首次受邀來擺攤，各攤前具期許多排隊買氣，預估兩天吸引十萬人，票選出人氣王。



“2024高雄鹹酥雞嘉年華”7、8日連續兩天在“高雄大遠百”百貨公司前方廣場登場，該活動由高雄市政府“觀光局”主辦，今年已邁入第四屆，是一年一度的美食愛好者盛事，今年齊聚50家知名炸物攤位擺攤，包括飯店品牌、經典台式炸物、異國風味、網路名店，還有豐富的素食炸物等。



民進黨籍高雄市長陳其邁到場主持開幕活動，此外，爭取高雄市長黨內初選的綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩，以及可能代表國民黨出戰2026高雄市長的藍委柯志恩都到場爭取曝光。民進黨及高雄市議員郭建盟、何權峰、湯詠瑜，國民黨籍高雄市議員許采蓁等人都參與這場活動。



此外，開幕活動還找來本次世界12強棒球賽金牌的選手陳柏清，以及中華職棒台鋼雄鷹旗下“WING STARS”隊員一粒，在舞台上介紹來自各國風味的鹽酥雞，以及進行攤位巡禮試吃，吸引不少民眾專程前來拍照，捕捉選手以及啦啦隊女神的風采。陳其邁致詞也提到“鹹酥雞是台灣美食，今天是一場武林大會，比誰好吃！”



知名的高雄圓山飯店本次也來參戰，推出由飯店大廚製作的“經典椒麻醬”與“黃金薑麻醬”兩款秘製的匠心獨具醬料，替鹹酥雞呈現出不同的風味，價格分別為新台幣150元，QQ蛋地瓜球則為99元。



首次參展的“高雄·植橪和食”，是主打傳統日本烹飪融合現代蔬食的創意餐廳，這次推出植物系炸G溫沙拉，一份90元，用猴頭菇吸滿蛋汁後炸到酥脆，值得疏食者來嘗試。



根據高雄市“觀光局”統計，高雄鹹酥雞嘉年華去年2天約有12萬人潮，今年估計2天仍將吸引破10萬人到場，可望帶動鄰近商圈。