白委代表送功德箱向府陳情　遭官員晾5分鐘

台灣民眾黨公職在與警方協調後，作為代表走向“總統府”送功德箱陳情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日下午率3千人遊行到府前凱道，但隨即發生民眾黨籍“立委”黃國昌欲率眾直奔“總統府”陳情，與警方一度對峙的局面。最後在雙方協調下，由約10位民眾黨公職代表，在警方指引下到“總統府”側門陳情，但卻因週末無一官員能接受陳情，硬生生將民眾黨公職晾在側門約5分鐘。



黃國昌在下午4點20分左右率眾想直接走到“總統府”陳情，被警方以蛇籠阻路後，民眾黨派出“立委”林國成、張啟楷、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、台中市議員江和樹、新竹市議員李國璋、秘書長周榆修等人拿著民眾投入功德箱的陳情書向府方陳情，黃國昌則留在原地安撫遊行民眾的情緒。



一路上除了警方派人引導動線外，“總統府”側門也站滿超過50名的憲兵、霹靂小組、警察嚴陣以待。當白委在下午4點45分左右走到“總統府”側門時，張啟楷說，府方處理陳情的官員不在，我們等10分鐘，但真的很令人失望，我們舉辦這麼大型的活動替1條因職場霸凌而輕生逝去的生命喊冤，“總統府”卻沒有官員留守。



隨後，民眾黨公職一行人兩度婉拒府方人員邀請入府邊休息邊等的美意，直接站在側門等候，約5分鐘後才有官員趕到場接受陳情。



待民眾黨公職一行人返回府前凱道的集會現場後，已是約下午5點，民眾一陣歡呼、拍手，就像在迎接英雄般。周榆修也直言，7日只是開始，10日就是國際人權日，我們等著看賴清德會說什麼。



民眾黨接著在5點10分宣布和平解散集會活動，如臨大敵的警方才放鬆下來，開始收拾器具。黃國昌則在粉絲簇擁下，在馬路旁與遊行的民眾合影。



民眾黨7日下午舉辦“反霸凌、護勞權”大遊行，吸引逾3千名民眾上街頭表達不滿，下午2點10分左右出發，在下午4點左右抵達府前凱達格蘭大道。包括桃園市總工會、全台外送產業工會、全台公務人員協會、國家公益協進會、全台總工會、新北市公務人員協會、中華陽光推展關懷協會、台灣基層牙醫師協會、台中大眾運輸產業工會、驗光師公會全台聯合會等民間團體都串連參與，民眾黨則有8席“立委”、秘書長周榆修、“立法院”黨團主任陳智菡等人出席。