跑行程搶曝光　高雄選市長的藍綠委發扇子

2024高雄鹹酥雞嘉年華7日開幕，綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩、藍委柯志恩都到了。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月7日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁在兩年屆滿，綠營有5人爭取市長初選，相當激烈。邁入第四屆的高雄咸酥雞嘉年華7日在高雄大遠百前廣場開幕，綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩都到現場卡位搶鏡頭，綠委賴瑞隆人沒到但派人發宣傳扇子，可能代表國民黨參選2026的藍委柯志恩也都出席，競爭十分激烈。



“2024高雄咸酥雞嘉年華”7、8日連續兩天在“高雄大遠百”百貨公司前方廣場登場，預計兩天可吸引十萬人潮，也是一年一度的美食小吃盛會，今年邁入第四屆。7日下午舉辦開幕活動人潮滿滿，民進黨籍高雄市長陳其邁到場主持，爭取高雄市長初選的綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩，以及可能代表國民黨出戰2026的藍委柯志恩都到場曝光。



柯志恩2022高雄市長敗選後沒有離開高雄，持續在地耕耘，也持續勤跑活動備戰2026。柯志恩今天首次參加咸酥雞嘉年華，她受訪透露以前很愛吃鹽酥雞及蔥油餅，不過現在已經戒掉了，不過今天還是破例吃了幾口咸酥雞。柯志恩也與現場的民代、黨工、助理開心合照，並大方與現場支持者自拍。



不像藍營已經定於一尊，綠營爭取初選共有5人，檯面上一片和氣，檯面下則各展積極的企圖心。綠委林岱樺、賴瑞隆在活動入口處安排人手發放扇子，已經投入物資宣傳，相當積極。另外，林岱樺還帶著服務團隊一家一家攤位走逛，還與店家拍影片作介紹，不僅拉近關係也是拍攝網路宣傳的各種素材。



許智傑、邱議瑩今天一早就都跟著陳其邁跑市政行程，上午在路竹番茄節一起站台，下午也陪著陳其邁在咸酥雞嘉年華進行攤位巡禮，爭取在鏡頭前露臉的機會。邱議瑩也留到最後與支持者、攤位拍照互動。賴瑞隆上午也有去路竹番茄節，但下午另有行程。近日捲入“勞動部”霸凌案風波的許銘春今天則沒有公開露臉。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。