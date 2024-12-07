民眾黨反罷凌遊行　陳佩琪現身打招呼

陳佩琪短暫現身遊行活動行經的路口，向遊行隊伍致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，台灣民眾黨7日下午率3千人從“勞動部”遊行到府前凱道。在遊行1個小時半的過程中，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪突然現身在新生北路一段與市民大道交接口，穿黑衣、藍裙的陳佩琪保持笑容，連連向參與遊行的民眾點頭致謝，甚至高舉雙手為民眾打氣。



距離陳佩琪三步遠，卻有3位民眾朝著遊行隊伍比“倒讚”，警方則在陳佩琪身邊安排數名警力維安，不讓衝突擴大。不過，陳佩琪並不受這些嗆聲民眾的影響，陳佩琪並未跟隨遊行走動，僅站在路口持續與民眾打招呼。



民眾黨7日下午舉辦“反霸凌、護勞權”大遊行，號召民眾上街頭，但柯文哲已被羈押逾3個月，民眾黨的政治動員量能還剩多少，也一直是外接關注的焦點，陳佩琪在遊行隊伍短暫現身打招呼，某種程度也加強了鋼鐵小草的凝聚力。



民眾黨7日下午舉辦“反霸凌、護勞權”大遊行，吸引逾3千名民眾上街頭表達不滿，下午2點10分左右出發，在下午4點左右抵達府前凱達格蘭大道。包括桃園市總工會、全台外送產業工會、全台公務人員協會、國家公益協進會、全台總工會、新北市公務人員協會、中華陽光推展關懷協會、台灣基層牙醫師協會、台中大眾運輸產業工會、驗光師公會全台聯合會等民間團體都串連參與，民眾黨則有8席“立委”、秘書長周榆修、“立法院”黨團主任陳智菡等人出席。