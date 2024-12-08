中評鏡頭：煙火點亮新竹青草湖星空好夢幻

新竹青草湖長達300秒的煙火秀讓民眾感受夢幻氛圍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月8日電（記者 盧誠輝）新竹市政府今年首次舉辦的新竹青草湖繽紛派對，特別邀請卡通海綿寶寶和派大星的巨型氣偶成為活動主題與拍照打卡景點外，7日晚間更施放長達300秒的璀璨煙火秀，吸引上萬遊客到場同歡。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠在活動開始前也戴著棒球帽和一身皮衣勁裝現身，低調混人群中感受歡樂氣氛。



邱臣遠隨後主持開幕典禮時表示，今年7月在青草湖舉辦的環湖小鐵人趣味賽，因民眾反應熱烈，市府為持續推動青草湖觀光，特別規劃此次活動，讓平常清幽的青草湖充滿歡樂童趣，而長達300秒煙火秀的活動重頭戲，透過璀璨煙火與湖面倒影相互輝映，為青草湖妝點出夢幻的冬夜色彩。希望藉由此次活動為市民帶來歡樂，同時展現竹市的活力與創意。



新竹市府城市行銷處指出，“歡樂草湖 繽紛派對”現場設置豐富多樣的市集攤位，提供各式美食選擇，海綿寶寶主題商品區也展示多款精選週邊，包含手機背夾、掛繩、收納毯等實用商品。活動特別串聯青草湖周邊店家，提供活動期間限定優惠，讓遊客可以一次體驗在地特色。活動將持續至12月19日，不論是想拍照打卡、遊湖散步，或是體驗夜間燈光裝置的魅力，都歡迎闔家大小一同到感受青草湖的繽紛活力。