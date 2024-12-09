中評關注：白營轉激情　替柯P大抗爭備戰？

柯文哲遭羈押逾3個月，民眾黨7日舉辦反霸凌遊行。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，白營在9、10、12月共3次動員辦集會活動，一方面凝聚鋼鐵小草，一方面逐漸轉型尋求中間選民支持。不過，連續動員似乎已現疲態隱憂。另外，民眾黨籍“立委”黃國昌在遊行率眾闖公園路，直逼府前遊行禁制區前的最後一道防線，透露出白營未來可能不再是“乖乖牌”，為柯文哲案後續引發的政壇影響增添一變數。



柯文哲涉京華城圖利案自9月5日遭羈押禁見，至今已逾3個月，民眾黨上下、鋼鐵小草都盼柯能早日獲釋。民眾黨在柯文哲遭押後共舉辦3場大型集會活動：一、9月8日在“立法院”外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”，民眾黨稱有2萬人到場。二、10月27日民眾黨在中正紀念堂周邊舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，民眾黨稱有6千人到場。三、12月7日舉辦“反霸凌、要立法”大遊行，民眾黨稱有3千人參與。



民眾黨連續3個月3場大型集會活動透露出兩個重要的訊息，一、白營接連動員大小活動不斷，已現動員疲態，雖黨內原估計12月7日的遊行活動衹有逾千人參加，最後統計有3千人參與遊行，已遠高於預估，但從2萬人到6千人再到3千人，顯見動員量能不斷遞減。



二、民眾黨的3場集會活動中，從一開始單純聲援柯文哲的主題，逐漸轉型邊訴求“賴政府”司法不公等執政弊病，邊聲援柯文哲，再到引發全民憤怒、重傷民進黨形象的“勞動部”職場霸凌事件。顯然，民眾黨也知道動員疲態現象，並試圖納入挺警消組工會、吹哨者保護法議題，希望另闢蹊徑，吸引中間選民求生存。可惜的是在民進黨已洗一波台灣在世界12強棒球賽拿下冠軍等新聞後，雖全台職場霸凌案仍遍地開花，甚至連“行政院”都傳出有霸凌，但民眾情緒已沒能像之前的謝宜容案般捲起千堆雪，對白營加持有限。

