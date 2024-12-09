徐興慶：特朗普的移民和關稅政策恐成大罩門

東吳大學講座教授徐興慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普重返白宮，東吳大學講座教授徐興慶接受中評社訪問表示，特朗普競選期間提出的驅逐非法移民和提高關稅等兩大政策，未來上任後若確實執行恐弄巧成拙，不但會凸顯美國內部的矛盾問題，也可能導致全球經濟秩序大亂，最後成為特朗普的最大罩門。



徐興慶，日本關西大學文化交涉學博士、日本九州大學大學院文學研究科文學博士，曾任台灣大學日本語文學系教授兼系主任、中國文化大學校長，現任東吳大學端木愷校長講座教授、日文系專任客座教授、文化大學董事兼日文系特約講座教授、台灣大學日本語文學系兼任教授。



徐興慶指出，驅逐非法移民和提高關稅是特朗普競選期間所提出的兩大政策，未來特朗普上任後若確實執行，恐會弄巧成拙，美國會遇到許多現實層面無法解決的問題，進而對美國內部帶來更大的矛盾與衝突。



他舉例，美國現在有很多工作是本土勞工不願意去做的，而這些工作目前都是靠這些所謂的非法移民在做，未來若這些非法移民都被驅逐出境，那這些工作要誰來做？而特朗普上任後若真大量驅逐非法移民，將導致美國缺工情況更為嚴重，屆時工資成本自然會增加，導致物價也上漲而產生通膨的連鎖效應，這些後果美國是否承受得起？



徐興慶提到，驅逐非法移民另一個大問題是，很多在美國非法移民的小孩都是在美國本土出生的合法美國公民，但特朗普若真把這些非法移民的父母給驅逐出境，那這些非法移民的小孩跟怎麼辦？是因此骨肉分離而分隔兩地？還是只能跟著父母也離開美國？這樣的矛盾恐會導致美國內部出現反彈。

