拋新兩岸論述　王金平解釋為何不提九二共識

王金平受訪。（中評社） 中評社台北12月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平日前成立“中道和平聯盟智庫”，今天下午舉行和平宣言倡議大會盟。他在會前受訪時解釋，此次不會提九二共識，他說過，九二共識提了不是，不提也不是，總是有人有意見，所以希望提出見解，看大多數人是否能接受，就可以據此推動兩岸各種交流，以及推動台灣內部和諧各種建議。



王金平主導的中道和平聯盟智庫，由他擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，今天在台北國際會議中心召開和平宣言倡議大會盟，近百社會團體、學界、前、現任“立委”等千人參與，包括國民黨“立法院副院長”江啟臣、國民黨前秘書長李乾龍等人都出席。王金平預計於下午5時發表兩岸和平倡議共同宣言。



外界認為王金平今天拋出的兩岸倡議是代表本土派發聲，他受訪時說“我怎麼衹有代表本土呢？我不會去界定這些事，”他界定的是全體人民和兩岸所有人民，他不會把自己界定成是本土派，那是媒體封的。



王金平說，和平聯盟將用中道的精神與內涵達到真正的和平，他們有相當的理念跟目標，目標是中道達到和平、大同、永續三目標。



至於近期馬英九基金會邀陸生團來被綠營質疑是統戰？



王金平表示，兩岸領導者或者平民百姓，如果大家都是善用其心，好好地能有平等心，彼此包容的心，有清淨的心相互看待，互動，相信都沒有這些事情。



媒體追問，是否會希望由大會盟取代兩岸交流管道？



王金平表示，並沒有說要取代誰，他們依照理想進行，海基會和海協會現在只是事務性處理，沒辦法達到兩岸真正開始交流互動，但他們要促成未來兩岸有好的互動，海基海協兩會未來如何達成正常機制運作，發揮功能，看看發展怎樣再說。



至於兩岸新論述大陸是否會買單？王金平回說“不知道，講了再看看各界反應。”