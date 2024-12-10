徐興慶語中評：遠離戰爭才可能有亞洲共同體

東吳大學講座教授徐興慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月10日電（記者 盧誠輝）長年反戰並推動亞洲共同體思維的東吳大學講座教授徐興慶接受中評社訪問表示，亞洲共同體喊了一百多年到現在仍沒着落，主因就是受到全球戰亂不斷的影響，反觀歐洲在經過一戰和二戰的洗禮後便催生了歐盟的產生，而亞洲56國何時才能覺醒？讓亞洲共同體成為可能，還有很大的努力空間。



徐興慶認為，亞洲共同體若要成為可能，就要跳脫敏感的政治和經濟等問題，從文化與教育的領域來思考才有機會實現，而遠離戰爭更是首要目標。未來若能在RCEP的既有架構和基礎上去發展，讓亞洲各國覺醒，不再陷入彼此鬥爭與戰爭的泥沼，或許有朝一日才有可能在歐元之外看到“亞幣”的誕生。



徐興慶，日本關西大學文化交涉學博士、日本九州大學大學院文學研究科文學博士，曾任台灣大學日本語文學系教授兼系主任、中國文化大學校長，現任東吳大學端木愷校長講座教授、日文系專任客座教授、文化大學董事兼日文系特約講座教授、台灣大學日本語文學系兼任教授。



徐興慶指出，亞洲共同體是一個設想中的區域合作組織，到目前為止都只是一個概念和口號，最早從2000年開始就有亞洲國家陸續提出不同版本的亞洲共同體概念，而日本在2009年也曾試圖推廣亞洲共同體的構想，想效仿歐盟，在東亞、南亞和大洋洲間建立合作關係，但因為當時排除了美國等東亞區域以外的國家加入，因而引起美國的警惕。



他提到，日本後來也對亞洲共同體的範圍重新界定，包括東南亞國協、中國、日本、韓國、印度、澳大利亞和紐西蘭等國都是合作的對象，同時也不排斥共同體以外的國家加入。而目前比較接近亞洲共同體概念的區域組織是RCEP（區域全面經濟夥伴協定），只是離亞洲共同體的真正目標還有很大的距離。

