王金平：兩岸治權互不隸屬　主權同而不分

王金平拋出兩岸新論述。（中評社） 中評社台北12月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平日前成立“中道和平聯盟智庫”，今天下午舉行和平宣言倡議大會盟。王金平在大會最後發表致謝詞時拋出新兩岸論述，他主張兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。



王金平說，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。“分治而不分立”是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。



王金平主導的“中道和平聯盟智庫”，由他擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，今天在台北國際會議中心召開和平宣言倡議大會盟，近百社會團體、學界、前、現任“立委”等千人參與，包括國民黨“立法院副院長”江啟臣、國民黨前秘書長李乾龍等人都出席。



王金平在會中拋出的兩岸論述受到外界關注。他說，兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，在這個前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況。



王金平強調，兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作七十多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是我們必須正視的現實情況。而兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是我們必須接受的歷史事實。



因此他主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

