佛光山大雄寶殿全面整修　吳伯雄出席見證

佛光山信徒總代表吳伯雄（左）到場出席，右為其子國際佛光會世界總會法制長吳志揚。（佛光山提供） 中評社高雄12月9日電（記者 蔣繼平）佛光山大雄寶殿開光落成近50年歷史，建築老舊常有漏水問題，為使弘法功能永續，8日舉行“佛光山2024年大雄寶殿修繕開工祈福灑淨典禮”，海內外逾2700名僧信齊聚大雄寶殿成佛大道，進行祈福灑淨後啟動修繕。佛光山表示，工程預計2026年春天圓滿，修繕保持原有設計，並將加裝冷氣、無障礙設施。



剛迎接鑽石婚的國民黨前主席吳伯雄8日以佛光山信徒總代表身分出席，其子前藍委、國際佛光會世界總會法制長吳志揚陪同。吳伯雄說回想從30幾歲的健步如飛，到現在的緩慢前行，但內心的虔誠衹有增加，在大雄寶殿經歷無數重要活動，聆聽佛光山開山祖師星雲大師開示教導，如今86歲的他滿是感謝的心，覺得自己太幸福，和佛光山結下如此深刻緣分、如家人般的大師，在佛光山學習負面能量減少，正能量愈加充實，何等善緣，應當珍惜，以此與所有佛光人共勉。



佛光山大雄寶殿是全球僧信二眾精神信仰中心，由已故的創辦人星雲大師所規劃，1975年11月16日奠基，1981年12月25日開光落成，前後已近50年歷史。早年建築工法已不敷現代使用，每逢台風、豪雨，更是造成各處漏水。因應大眾對美觀舒適環境的需求，以及莊嚴宏偉的殿堂更能提升對道念的信心，因此展開修繕，保持原有設計，並符合現代人的需求，將加裝冷氣、無障礙設施等。



佛光山表示，8日啟動修繕，工程預計為期一年，此為近半世紀以來，大雄寶殿首度正式全面整修。此外，文物保存也是重點，10日大雄寶殿萬佛墻請佛，修繕期間於華藏玄門設立臨時佛堂，以供大眾在這段時間仍能與佛接心。工程預計2026年春天圓滿，屆時嶄新的佛光山大雄寶殿，將與全世界佛光人共同見證歷史。



典禮恭請佛光山住持心保和尚、泰華寺住持心定和尚、退居和尚心培和尚主法，偕同長老、宗委、信徒代表，誦持〈大悲咒〉，遍灑甘露法水於大雄寶殿內外周圍，大眾也感受灑淨後的一片清涼。



佛光山住持心保和尚說明，大雄寶殿近50年來，陪伴著大家修行。但建築物畢竟時間一久，就有需要整修之處，像是每當大雨時的漏水情況很是困擾，此次將一並改善因年久產生的問題，以及加裝冷氣，帶給大眾更多清涼。萬佛墻將重新整塑，未來將以莊嚴、嶄新的面貌出現在大眾面前，屆時歡迎大家回到大雄寶殿禮拜。感謝大眾護持，一切都是萬緣具足。