中評關注：王金平拋新論述　預見台海危機？

前“立法院長”王金平。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前“立法院長”王金平8日提出新兩岸論述，“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”。兩岸關係在民進黨政府執政下冰封，呼籲交流的意見受到擠壓，越來越難以出聲，而此次王金平出面拋出新論述，把兩岸關係的話題炒熱，台灣藍綠都有必要謹慎看待王的訊號。



王金平日前成立“中道和平聯盟智庫”，8日下午舉行和平宣言倡議大會盟。王金平在大會最後發表致謝詞時拋出新兩岸論述，他主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。”



王金平是台灣政壇“宗師級”的大前輩，每一次出手想必都有其深刻的用意，尤其此次王親自出面譜寫新兩岸論述，他的用意與事後產生的效果都有必要好好觀察。



首先，針對王金平大談兩岸論述，不少討論認為這是王有意布局明年的國民黨主席選舉，透過兩岸議題切入打響聲勢。然而王金平已到了83歲的高齡，個人從政資歷與聲望也都非常崇高，與其追求黨主職職務，奠定歷史定位或許才是王金平更優先考量的目標。



尤其兩岸關係在民進黨執政下冰封許久，劇情看似將朝最壞的方向走去，王金平若能成功扮演兩岸的和事佬，化戰火為和平，王金平的歷史地位將可從溝通藍綠，一口氣推升到溝通兩岸，勢必能讓王金平的政治聲望再創巔峰，格局遠大於爭取國民黨主席職務捲入黨內紛爭，所以我們或許要以更遠大的格局看待王金平的用意。



以王金平的人脈網絡，以及從政多年對火侯掌握的豐富經驗，王很可能也判斷出，兩岸關係再繼續這樣發展下去，很可能會往最壞的劇情發展，因此他有必要在此時此刻站出來譜寫新論述。

