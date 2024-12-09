吳斯懷：綠若學韓國戒嚴　台軍不會配合

前國民黨“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電（記者 楊騰凱）前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社表示，民進黨團小編貼文支持韓國戒嚴，看得出來民進黨高層的心態是很想學韓國。他嚴正呼籲台灣軍方要有說不的勇氣，不要盲從執行“違憲”指令成為“台獨”鷹犬，民進黨也要搞清楚形勢，台灣軍方不會服從“違憲”命令。



吳斯懷表示，台灣軍方會為“效忠國家”而戰，為“愛護人民”而戰，絕不會為“台獨”而戰。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷指出，韓國尹錫悅總統貿然宣布戒嚴，6小時後宣布解除戒嚴，引發全球震撼，民進黨黨團小編貼文支持戒嚴，被國際媒體刊出，隨後緊急刪文，至今民進黨沒出面道歉，甩鍋給小編個人意見，看得出來民進黨高層心態，很想東施效顰學學韓國。



吳斯懷表示，民進黨要搞清楚形勢，台灣軍方不會服從“違憲”的命令，他呼籲台灣軍方將領們看看韓國將領“違憲”執行戒嚴的下場，戒嚴鬧劇還沒完全落幕，執行戒嚴的將領已經被開鍘，總統彈劾案沒過，繼續當總統，高階將領已經一一下台，準備接受法律制裁，包括韓國前國防部長金龍顯被捕，涉嫌內亂接受檢方調查，韓國在野黨也敦促偵查機關迅速逮捕涉內亂人員。



吳斯懷表示，軍人“為國效命”，服膺“憲法”而不是服從某一個政黨，更不是領導者個人。如果“總統”基於一人一黨私心，不遵守“憲政”程序濫發號令，違背“憲法”精神或是損害“國家”利益，軍人就沒有服從的必要。

