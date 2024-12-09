綠議員嗆反質詢　盧秀燕學蔣萬安同理由反擊

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月9日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢痛批國民黨籍市長盧秀燕日前被歐洲風電廠商問到獎勵投資辦法，答不出來，發展綠電消極，只會政治消費台中火力電廠（中火）空污，盧反擊強調，廠商是問未來台灣風電發展比率，她非“經濟部長”，當然不清楚，反問議員清楚嗎？陳俞融要求停止反質詢，盧回，大法官裁示禁止官員反質詢“違憲”！兩人舌戰，氣氛火爆。



特別的是，上周國民黨台北市長蔣萬安面對民進黨台北市議員劉耀仁質詢時，蔣也被對方不滿直嗆，“現在是反質詢嗎？”蔣同樣反擊說“大法官說反質詢已經合憲。”蔣、盧兩人近來面對綠營都強硬起來。



台中市議會9日召開市政總質詢，陳俞融質詢指出，盧秀燕在今年11月27日赴歐洲在台商務協會演講，市府新聞稿宣傳，採全英語演講，但花了大篇幅都在講台中購物節、珍珠奶茶，對於歐洲風電業者提問，台中市風電發展未來要提升的比率、獎勵投資辦法等，盧秀燕居然回答不清楚！



陳俞融痛批盧秀燕只會做面子工程，在發展風電等能再生能源的態度消極，只會整天消費中火的空氣污染問題，大家都知道，改善空氣污染發展再能能源才是解方，但盧秀燕一方面對綠電態度消極，一方面又批評空氣污染，有功身上攬、有過推中央，讓人非常不恥。

