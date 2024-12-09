九百萬補助黑熊辦園游會？劉世芳：公開招標

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）台“內政部長”劉世芳今日受訪時，針對近期“內政部”防衛韌性訓練計劃中的親子園游會預算編列爭議，澄清活動設計目的及執行方式，否認委外辦理的傳聞。



由於國民黨“立委”羅智強發現，“內政部”明年度預算編列4.1億（新台幣）“全社會防衛韌性訓練工作”計劃，其中有900萬元是用來舉辦親子園游會，質疑這筆錢是否為黑熊學院量身訂制？對此，黑熊學院共同創辦人、民進黨“立委”沈伯洋今（9日）表示“我們不是拿政府資金在做事”，一直以來都是用募來的錢與自己的錢辦園游會。



近日，“內政部”編列“全社會防衛韌性訓練工作”計劃，其中900萬元（新台幣）預算用於北中南三地的親子園游會，引發國民黨籍“立委”羅智強質疑。羅智強認為，將大筆經費投入此類活動不符全民防衛的實質需求，並懷疑是否與特定組織利益相關。



對此，劉世芳今受訪時表示，該活動旨在結合地方政府與替代役男及其家屬，透過寓教於樂的方式提升全民對防災及民防的認識，強化社會韌性。她強調，園游會並非委外辦理，而是通過公開招標的方式執行，完全透明且合規。



劉世芳解釋，活動經費分為三部分，每區約300萬元，設計多樣防災教育關卡，吸引民眾參與，同時讓替代役男及家屬更深入瞭解替代役的角色及民防體系。她強調，活動的主要目的是推廣全災型民防教育，並非如外界所批評的資源浪費或特定單位利益輸送。