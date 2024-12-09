葉元之：應避免把兩岸交流都簡化為統戰

藍委葉元之受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）針對近期台灣網紅可能涉入中國大陸統戰操作的爭議，中國國民黨“立委”葉元之今受訪時，質疑政府在相關議題上的處理方式。他認為應明確定義“統戰”，避免對兩岸交流一概貼標籤。此外，他指出，政府在推廣台灣觀光時，也有花費預算與對岸網紅合作，質疑政策方向與資源運用的合理性。



近日，台灣網紅八炯揭露中國大陸透過資金收買台灣網紅進行統戰，試圖影響台灣輿論與政治環境，引發社會廣泛關注。相關指控包括提供高額報酬、安排赴中國大陸進行宣傳以及支持藝人組黨等，引起對台灣安全的疑慮，也讓兩岸交流議題成為焦點。



對此，葉元之首先提到，若台灣網紅涉及法律問題或台灣安全，應依法處理，而非未經證據隨意指控。他呼籲政府明確界定何謂“統戰”，避免將所有兩岸交流簡化為統戰行為。他認為，這種氛圍不僅會讓民眾感到壓迫，也可能抑制正常的文化和經濟交流。



此外，葉元之接著批評政府在觀光推廣政策上的資源分配。他指出，目前兩岸關係緊張，陸客無法來台，但政府仍然花費預算與對岸網紅合作推廣台灣景點。他表示，今年相關預算約70多萬元，明年則增加到110多萬元，增幅達50%。整體觀光行銷包括多媒體宣傳與實體活動，針對大陸的觀光行銷總預算高達600多萬元。葉元之質疑，這樣的資源使用是否合理，並指出在陸客無法來台的情況下，這些宣傳活動可能徒勞無功。

